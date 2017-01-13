На обеспечение жильем сотрудников СКР и Прокуратуры требуется 27 млрд. рублей

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За подписями Юрия Чайки и Александра Бастрыкина в адрес Владимира Путина поступило обращение с просьбой о "совершенствовании обеспечения прокуроров и следователей жилыми помещениями". Как следует из письма, на 1 декабря 2016 года среди более 50 тыс. прокурорских работников, имеющих стаж не менее десяти лет, на получение квартир претендуют 3,690 тыс. человек.

Для обеспечения их жильем, говорится в дополнительном письме Генпрокуратуры, требуется почти 19 млрд руб. В среднем в виде социальной выплаты на приобретение квартиры или строительство дома среднестатистической семье сотрудника прокуратуры из трех человек необходимо выделить примерно по 5 млн руб. Как говорят в Генпрокуратуре, при расчетах они ориентировались на аналогичные правила обеспечения жильем сотрудников органов внутренних дел, пишет «Коммерсантъ».

Отметим, что в СКР при штатной численности немногим более 20 тыс. человек очередников на получение квартир практически столько же (3,800 тыс. человек). Однако запросы этого ведомства куда скромнее — всего 7,6 млрд руб. Впрочем, существенная разница в цифрах объясняется тем, что в СКР при расчетах ориентировались не на семью из трех человек, а лишь на одного сотрудника.

Из бюджета в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы выделяются средства, на которые приобретаются исключительно служебные квартиры. При уходе из прокуратуры или СКР сотрудники служебное жилье обязаны сдавать.

При этом в ведомствах отмечают, что имеющаяся в законах норма о предоставлении жилья в собственность практически не работает. "Перевод служебной квартиры в собственность — это исключительный случай, и претендовать на это могут единицы",— заявил "Ъ" собеседник в СКР.

В этой связи Чайка и Бастрыкин и вышли с инициативой внести в законодательство изменения, которые давали бы их подчиненным право на получение "единовременной социальной выплаты" на покупку квартиры или строительство дома за счет выделенных из бюджета средств.

Против внесения соответствующих изменений в законодательство не возражают ни в Минстрое, ни в Минфине.