Соцсети предложено приравнять к операторам связи

Просмотров:

Депутат Госдумы от ЛДПР, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой предложил ужесточить требования к социальным сетям, приравняв их к операторам связи. С такой инициативой он выступил при обсуждении резонансного законопроекта об онлайн-кинотеатрах, передает ИА ТАСС.

"Уже надо давно поставить вопрос о том, чтобы вообще все эти соцсети стали операторами связи для того, чтобы к ним были совсем другие требования, чтобы, извините, наших сограждан и наших детей не вербовали для того, чтобы ехать в Сирию и другие горячие точки", - заявил парламентарий.