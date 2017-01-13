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Замглавы МЭР рассказал, как обеспечить рост инновационной экономики России

13.01.17 13:31
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Власти РФ для обеспечения значительного роста инновационной экономики должны либо самостоятельно ставить долгосрочные цели перед крупными госкомпаниями, либо их приватизировать, считает замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев

Он напомнил, что государство для обеспечения инновационного роста экономики, начало привлекать крупные госкомпании еще в 2010 году. "Мы с тех пор — шесть лет — совместно с компаниями в этой парадигме работали. И мне кажется, что мы немножко зашли в тупик… Инновационные блоки в крупных компаниях по сути не прижились", — сказал Фомичев, выступая на Гайдаровском форуме.

"У меня есть сомнения даже с учетом выросшего качества программ инновационного развития, с учетом того, что мы сейчас с министерствами и компаниями делаем, что у нас ситуация изменится радикально", — цитирует РИА Новости слова замминистра.

"Мне кажется, нам нужно усилить роль государства. Потому что стратегические задачи перед крупными компаниями во всем мире ставят акционеры, которые заинтересованы в долгосрочном росте их прибыли. У нас сейчас задача государства фактически — поставить топ-менеджера и дальше послушать, что он принесет в виде некой программы действий, согласиться либо не согласиться… Это не дает возможность устанавливать стратегические цели для компании", — считает Фомичев.

По его мнению, если государство не может заниматься стратегическим целеполаганием для госкомпаний, то эти компании нужно приватизировать. "Такая постановка вопроса, возможно, сможет нас из замкнутого круга вывести. Потому что из краткосрочного и среднесрочного горизонта у нас выбраться не получается. Технически мы все делаем нормально, но счастья нет", — заключил представитель Минэкономразвития.

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