Клерк.Ру
 

Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости

13.01.17 15:31
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Минфин намерен определять размер пенсии на основе критериев нуждаемости, о чем заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе Гайдаровского форума.

"Если мы примем программу, стратегию совершенствования пенсионной системы более справедливую, которая предусматривают большие пенсии тем, кто в этих пенсиях нуждается и, соответственно, меньше тем, кто в них меньше нуждается…" - сказал Силуанов.

По мнению министра, такой подход позволит сэкономить деньги и направить их на здравоохранение и образование, пишет "Российская газета". Необходимость увеличить эти расходы связана с тем, что для пенсионеров важно получение качественных медицинских услуг. Силуанов отметил, что необходимость в них чуть ли не выше, чем в прибавке к пенсии. Такой подход Силуанов назвал "маневром внутри бюджета".

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20 мнений
<b>Модератор</b>
бух2007
большие пенсии тем, кто в этих пенсиях нуждается и, соответственно, меньше тем, кто в них меньше нуждается…

 

все чудесатее и чудесатее...
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Аноним
, Уфа

Владельцы дорогих машин и дворцов нуждаются в больших пенсиях больше потому что все это содержать и обслуживать надо...

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Аноним
, Самара
Пенсионная система безусловно требует изменения, но начать надо  с модернизации
системы социального страхования. Она создается для работающих граждан, но
обслуживаются не только работающие, но и неработающие. 
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Аноним
, Красноярск
Зачем вообще работатать,все равно когда подойдёт пенсия,ты получишь такую ,какую получают те кто ишачили всю жизнь!!!Не так ли???!!!!Пенсионная реформа -чушь!!!
Клерк
marcbrut
, Качканар

Как они надоели. Пенсионная реформа началась с введения страхового стажа. Это примерно 2002 год. С того времени постоянно что-то меняется: части пенсии, НПФ, заморозка, разморозка, баллы... Я уже запутался и не интересуюсь. Все мозги запудрили, а результата нет. Я четко понял, что взносы платить надо минимум, чтобы не нарушать закон. Главное - сохранить здоровье, чтобы смог работать до самой смерти. Экспериментаторы чёртовы. Правильно здесь пишут: чушь это, а не реформа.

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Аноним
, Ульяновск
В России одинаковые пенсии для всех:кто работал всю жизнь и кто не работал.Молодые люди задаются вопросом: так зачем же работать?!
Клерк
kordorru
, Барнаул

Аноним, Вы писали:

В России одинаковые пенсии для всех:кто работал всю жизнь и кто не работал.Молодые люди задаются вопросом: так зачем же работать?!

 Вопрос не верен. Скорее всего вопрос : Как жить? в таких условиях

Ответ прост: 

Не иметь имущества подлежащего аресту ( квартира съёмная, авто по доверенности) 

Как только человек получит себе на руки копию Акта об отсутствии имущества подлежащего аресту .. он увидит мир в новых красках.

Наёмному рабочему конечно хуже, поскольку с его зарплаты всё будут вычитать.

Поэтому каждые три года регать новое ИП или ООО - зарабатывать и тратить деньги на свою жизнь!

Не имея при этом имущества !!!!!!! Только так можно сейчас выжить .

Желаете на что то надеяться или мечтать это Ваше право

Желаете жить в своё удовольствие, забудьте о собственности на землю, жильё, транспорт,  сберкнижки, депозиты, акции и прочее. Это Вы с собой потом не заберёте)

А ..пенсии..это да) Их не будет. 

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Аноним
, Копейск

Дожили... МИНФИН разогнать...Всех  раскулачить до нитки и посадить работать за минималку  -  причем отслеживать как они тратят свои деньги... и показывать по телеку это реалити - шоу.А мы будем у них учиться...

Клерк
Марина_Королева
, Москва

Аноним, Вы писали:

Пенсионная система безусловно требует изменения, но начать надо  с модернизации

системы социального страхования. Она создается для работающих граждан, но

обслуживаются не только работающие, но и неработающие. 


 Например, ввести финансовую ответственность чиновника за неправомерное ущемление прав нуждающего (и/или социально незащищённого) гражданина в социальной сфере: снял инвалидность - заплати штраф, выплати инвалиду невыплаченную пенсию за время "неинвалидности". И чтобы инвалид это не в суде доказывал, а напрямую получал защиту законом. Или, не выплатили социальное пособие в срок - штраф на конкретное лицо. А то людям приходится "бегать" по инстанциям доказывать свою правоту, инвалидность, а тебе потом ещё в лицо "кидают": "ничего себе инвалид, столько можешь бегать, значит не инвалид!". 

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Аноним

Мне кажется ответ прост https://versia.ru/top-menedzher-banka-rotshildov-prosit-sovetnika-prezidenta-andreya-belousova-lobbirovat-gemorrojnye-proekty-rosnano. Надо помочь хорошему человеку. А то без средств от геморроя и виагры ну никак нашим людям.

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Аноним
 Министр ты сегодня  гороховый суп поел что-ли ПФ большая лужа  брызги далеко летят  осторожней  как бы сам в эту лужу не сел долго пузыри будут идти из под тебя пукнул так пукнул
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Аноним
 Господин Президент, примеры, Депутаты, Министры И Т,Д. ХВАТИТ ТЕРПЕНЬЕ ЛОПАИТЬСЯ  ДОЛГО  ТЕРПИМ РУССКУЮ БАБУ НЕ ЗЛИ, КОЧЕРГА И ТО СТРЕЛЯЕТ Поднимется народ тогда не плачьте .ПРОСТО в глаза смеетесь пенсионерам всякую ахинею несете стыдно что такие люди у руля не лудши выйти в народ да спросить как выть из тупика все умные Цари так делали
Люди которым это нравится
Новости директору
 
С 1 февраля 2017 один пенсионный балл будет стоить 78 рублей 28 копеек
 
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Минфин скорректировал концепцию индивидуального пенсионного капитала
 
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