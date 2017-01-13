Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости
Минфин намерен определять размер пенсии на основе критериев нуждаемости, о чем заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе Гайдаровского форума.
"Если мы примем программу, стратегию совершенствования пенсионной системы более справедливую, которая предусматривают большие пенсии тем, кто в этих пенсиях нуждается и, соответственно, меньше тем, кто в них меньше нуждается…" - сказал Силуанов.
По мнению министра, такой подход позволит сэкономить деньги и направить их на здравоохранение и образование, пишет "Российская газета". Необходимость увеличить эти расходы связана с тем, что для пенсионеров важно получение качественных медицинских услуг. Силуанов отметил, что необходимость в них чуть ли не выше, чем в прибавке к пенсии. Такой подход Силуанов назвал "маневром внутри бюджета".
Простому человеку не понять, что сказал министр, да и делегатам форума надеюсь...
Правильно. И давайте еще страховые взносы не платить, раз пенсии не будет.
Владельцы дорогих машин и дворцов нуждаются в больших пенсиях больше потому что все это содержать и обслуживать надо...
системы социального страхования. Она создается для работающих граждан, но
обслуживаются не только работающие, но и неработающие.
Как они надоели. Пенсионная реформа началась с введения страхового стажа. Это примерно 2002 год. С того времени постоянно что-то меняется: части пенсии, НПФ, заморозка, разморозка, баллы... Я уже запутался и не интересуюсь. Все мозги запудрили, а результата нет. Я четко понял, что взносы платить надо минимум, чтобы не нарушать закон. Главное - сохранить здоровье, чтобы смог работать до самой смерти. Экспериментаторы чёртовы. Правильно здесь пишут: чушь это, а не реформа.
Интересно по каким критериям все это будет оцениваться кому и сколько.
Аноним, Вы писали:
Вопрос не верен. Скорее всего вопрос : Как жить? в таких условиях
Ответ прост:
Не иметь имущества подлежащего аресту ( квартира съёмная, авто по доверенности)
Как только человек получит себе на руки копию Акта об отсутствии имущества подлежащего аресту .. он увидит мир в новых красках.
Наёмному рабочему конечно хуже, поскольку с его зарплаты всё будут вычитать.
Поэтому каждые три года регать новое ИП или ООО - зарабатывать и тратить деньги на свою жизнь!
Не имея при этом имущества !!!!!!! Только так можно сейчас выжить .
Желаете на что то надеяться или мечтать это Ваше право
Желаете жить в своё удовольствие, забудьте о собственности на землю, жильё, транспорт, сберкнижки, депозиты, акции и прочее. Это Вы с собой потом не заберёте)
А ..пенсии..это да) Их не будет.
Дожили... МИНФИН разогнать...Всех раскулачить до нитки и посадить работать за минималку - причем отслеживать как они тратят свои деньги... и показывать по телеку это реалити - шоу.А мы будем у них учиться...
Аноним, Вы писали:
Например, ввести финансовую ответственность чиновника за неправомерное ущемление прав нуждающего (и/или социально незащищённого) гражданина в социальной сфере: снял инвалидность - заплати штраф, выплати инвалиду невыплаченную пенсию за время "неинвалидности". И чтобы инвалид это не в суде доказывал, а напрямую получал защиту законом. Или, не выплатили социальное пособие в срок - штраф на конкретное лицо. А то людям приходится "бегать" по инстанциям доказывать свою правоту, инвалидность, а тебе потом ещё в лицо "кидают": "ничего себе инвалид, столько можешь бегать, значит не инвалид!".
Мне кажется ответ прост https://versia.ru/top-menedzher-banka-rotshildov-prosit-sovetnika-prezidenta-andreya-belousova-lobbirovat-gemorrojnye-proekty-rosnano. Надо помочь хорошему человеку. А то без средств от геморроя и виагры ну никак нашим людям.