В колл-центре ПФР ответят на вопросы граждан

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С 10 января Единая федеральная консультационная служба ПФР, действующая для консультирования граждан по вопросам пенсионного обеспечения, работает по новому номеру 8 800 302 2 302 (для лиц, проживающих на территории РФ, звонок бесплатный).

Позвонив в колл-центр, граждане могут детально узнать информацию по любым интересующим вопросам пенсионного обеспечения граждан (назначение и выплата пенсия, индексация страховых пенсий, получение услуг в электронном виде, материнский (семейный) капитал, инвестирование пенсионных накоплений, состояние индивидуального лицевого счета, социальная доплата к пенсии и т.д.).

В соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» не представляется возможным ответить на вопросы, содержащие персональные данные (в том числе ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение – например, о выплаченных суммах пенсии и др.). Вопросы такого рода необходимо адресовать в онлайн-приемную ПФР или в клиентскую службу ведомства по месту жительства.