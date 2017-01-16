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Процедуру перевода пенсионных накоплений в НПФ могут усложнить

16.01.17 11:33
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Минтруд предлагает исключить возможность оформления заявлений граждан о переводе пенсионных накоплений с использованием электронной подписи, формируемой независимыми удостоверяющими центрами.

Соответствующий проект поправок должен быть рассмотрен в правительстве до 31 января. Как отмечается в пояснительной записке к документу, возможность перевести накопления без визита в ПФР у граждан сохранится — например, они могут использовать единый портал госуслуг.

Предлагаемые изменения позволят исключить ситуации, когда граждане намеренно вводятся в заблуждение, подчеркивают в Минтруде. "Известны ситуации, когда при заключении договора между застрахованным лицом и НПФ через аккредитованные удостоверяющие центры направляется (подтверждается) заявление о досрочном переходе к новому страховщику или его смене. При этом представителями НПФ в случае досрочного перехода к другому страховщику не всегда разъясняются последствия такого перехода. В результате чего граждане оказываются в ситуации, когда теряется инвестиционный доход за предыдущий период",— отметили в пресс-службе Минтруда.

Эти аргументы в экономическом блоке правительства, по всей видимости, сочли неубедительными. Отрицательные заключения на проект направили и Минфин, и Минэкономики, сообщает «Коммерсантъ».

В настоящий момент существуют несколько способов подачи заявлений в ПФР о переводе пенсионных накоплений. Гражданин может подать такое заявление в ходе личного визита в ПФР, направить по почте, заверив нотариусом, в МФЦ, через единый портал госуслуг. Также заявление можно оформить в банке, выступающем агентом НПФ, или в самом фонде, при этом подпись гражданина и идентификация его личности будет проведена удостоверяющим центром.

Последний канал наиболее востребован. Так, по состоянию на 1 декабря в ПФР поступило 7 млн заявлений граждан о переводе пенсионных накоплений. Из них 6,6 млн заявлений были поданы в электронном виде с использованием услуг удостоверяющих центров, 226 тыс.— при личном визите граждан в ПФР, 172 тыс.— почтой и курьером, 5,7 тыс.— через МФЦ. Через портал госуслуг в ПФР были направлены заявления всего лишь от трех граждан.

Участники отрасли инициативу Минтруда встретили негативно. "По сути это попытка перекрыть переток "молчунов" из ПФР и максимально усложнить переход гражданам, сделавшим свой выбор в пользу НПФ",— подчеркивает президент НАПФ Константин Угрюмов.

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