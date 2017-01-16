ВЦИОМ запустил социологический «Спутник»

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ВЦИОМ запустил новый исследовательский проект «Спутник», который стал первым в истории России регулярным ежедневным опросом общественного мнения. «Спутник» позволяет в течение 1-2-3 дней замерить оперативную реакцию российского общества на самые «горячие» вопросы политической, социальной, международной и экономической повестки дня.

«Спутник» проводится методом автоматизированного телефонного опроса (CATI) не менее, чем в 80 регионах России по классической вероятностной случайной выборке. Каждый день интервьюируются 600 респондентов..

Эта технология позволяет оперативно измерить общественное мнение по любому вопросу, этого достаточно, чтобы размер ошибки выборки уменьшился до 2,5%. Таким образом повышается точность полученных данных.

Кроме России, ежедневные опросы в мире проводятся только в США (компанией Gallup) и Великобритании (компанией YouGov). Другие исследовательские центры в России проводят только еженедельные, либо ежемесячные опросы.

«Спутник» помогает людям выразить свое мнение, власти дает возможность услышать людей и скорректировать свою политику с учетом их требований и ожиданий, бизнесу – в самые короткие сроки получить данные по широкому кругу вопросов, отметили во ВЦИОМ.

Комментирует генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров: «Запустив «Спутник», мы рассчитываем поднять искусство опросов общественного мнения в России на космическую высоту! Конечно, это метафора. Но в ней есть важное рациональное зерно. Мир меняется, становится более связным, события происходят все чаще, информационный поток – все интенсивнее. Распространение социальных сетей и мгновенных интернет-сервисов требуют гораздо более оперативных – в режиме онлайн – исследовательских решений. Понять реакцию людей на ту или иную новость, предложение, инициативу, событие, скандал – и спланировать собственные действия в связи с этим является важнейшей задачей любого политика, государственного деятеля, лидера мнений, бизнесмена. Пока исследователи жили в мире долгих, многодневных опросов, потребность людей в информации «здесь и сейчас» удовлетворялись квази-опросами на сайтах и форумах, не имеющих никакого отношения к научному и объективному измерению. Теперь этот вакуум, заполнявшийся сором и спамом, исчезает. На смену ему приходит ежедневный опрос «Спутник». Приглашаю всех к активному использованию этой новейшей технологии, помогающей обществу быстрее и лучше узнать самого себя».