Клерк.Ру
 

Региональным чиновникам могут разрешить работать до 70 лет

17.01.17 10:31
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В Госдуму поступил законопроект № 77694-7, подготовленный депутатами Ставропольского края, который предусматривает увеличение предельного возраста пребывания на гражданской службе для региональных чиновников.

Дело в том, что сейчас законом предусмотрено, что федеральные чиновники могут работать до 70 лет. А между тем федеральная гражданская служба и гражданская служба субъектов яв¬ляются одним видом государственной службы, отмечается в пояснительной записке.

В этой связи для обеспечения успешного функционирования деятельности государственных органов законопроектом предлагается предоставить право на продление срока пребывания на граж¬данской службе субъектов до 70 лет государственным гражданским служа¬щим субъектов РФ, замещающим должности гражданской службы категории "руководители", относящиеся к высшей группе должностей, назначившему их на должность государственному органу или соответствую¬щему должностному

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Аноним
, Москва
да они так и делают - и дети, и внуки. давно уже пора законодательно закрепить - передавать по наследству свои насиженные места.
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