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Депутат Говорухин предлагает ограничить рекламу во время показа фильмов на телеканалах

17.01.17 11:38
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Станислав Говорухин, известный российский кинорежиссер, являющийся депутатом Госдумы, внес на рассмотрение нижней палаты Парламента законопроект ограничивающий показ рекламы во время демонстрации кинофильмов на телеканалах.

Рекламу предлагается показывать только до начала фильма и после его окончания, прервание фильма допускается только с согласия правообладателя и только в середине картины.. При этом продолжительность одной «рекламной паузы» сократщается с нынешних четырех минут до трех.

Одновременно депутат предлагает запретить прерывать фильмы анонсами телепрограмм и телепередач, а также совмещать бегущую строку анонса с кадрами кинофильма. Исключение сделано для экстренных сообщений об угрозах чрезвычайных ситуаций и военных действий.

Кроме того, законопроект устанавливает особенности показа титров. Телеканалы смогут сокращать заключительные титры только в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области кинематографии, а в случае наложения музыкального сопровождения на титры кинофильма - только при наличии согласия композитора.

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