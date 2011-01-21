Клерк.Ру
 

Глава Минэкономразвития назвал приоритетом борьбу с теневой экономикой

17.01.17 13:32
Просмотров: 

Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал приоритетом борьбу с растущим теневым сектором экономики. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

«Мы должны наладить работу налоговой системы, чтобы поддержать тех, кто работает легально, кто инвестирует, кто вносит изменения, кто занимается экспортом, кто будет помогать достигать большего роста», — сказал он.

Орешкин также заявил, что небольшой рост цен на нефть не ослабит решимости властей провести необходимые структурные реформы, которые долго откладывались, передает RNS. По его словам, рост начнется, если бизнес поймет, что макроэкономические условия останутся стабильными, и реформы будут понятными и предсказуемыми.

Стань экспертом

Написать свое мнение
2 мнения
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Экономика России»
Новости директору
 
Замглавы МЭР рассказал, как обеспечить рост инновационной экономики России
 
Новости директору
 
В антикризисном плане Правительства нет мер по ускорению роста экономики
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Экономика России»

Все семинары по теме Экономика России
Рубрики
еще
»
Мнения8
Аноним прокомментировал материал «РФ вернула на доработку проект соглашения о пенсиях мигрантов из Таджикистана»
02:51
Аноним прокомментировал материал «РФ вернула на доработку проект соглашения о пенсиях мигрантов из Таджикистана»
02:40
Аноним прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
02:11
Невероятна, но факт!
saigak прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
01:12
Клерк
Kiparis прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
01:05
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
00:38
Клерк
Kiparis прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
00:14
Аноним прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
00:04
Клерк
zaratushtra прокомментировал материал «По каким признакам вскрываются мнимые возвраты покупателям денег за товары»
вчера, 23:35
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Аванс по зарплате: размер, порядок выплаты и учет»
вчера, 23:34
Аноним прокомментировал материал «С 1 февраля 2017 один пенсионный балл будет стоить 78 рублей 28 копеек»
вчера, 23:20
Клерк
sv777 прокомментировал материал «В порядок подтверждения вида экономической деятельности внесут изменения»
вчера, 22:51
Аноним прокомментировал материал «Как быть, если сотрудник обратился в трудовую инспекцию с жалобами на неправедное начальство?»
вчера, 22:09
Клерк
Val6556 прокомментировал материал «В порядок подтверждения вида экономической деятельности внесут изменения»
вчера, 21:43
Клерк
Val6556 прокомментировал материал «В порядок подтверждения вида экономической деятельности внесут изменения»
вчера, 21:36
Клерк
Val6556 прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 21:32
Аноним прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
вчера, 21:07
Аноним прокомментировал материал «Аванс по зарплате: размер, порядок выплаты и учет»
вчера, 20:56
Аноним прокомментировал материал «В порядок подтверждения вида экономической деятельности внесут изменения»
вчера, 20:40
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «РФ вернула на доработку проект соглашения о пенсиях мигрантов из Таджикистана»
вчера, 20:27
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «ВЦИОМ запустил социологический «Спутник»»
вчера, 20:25
Аноним прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
вчера, 20:07
Аноним прокомментировал материал «РФ вернула на доработку проект соглашения о пенсиях мигрантов из Таджикистана»
вчера, 19:37
Аноним прокомментировал материал «В Госдуме придумали, как бороться с употреблением непитьевого спирта»
вчера, 19:21
Аноним прокомментировал материал «ВЦИОМ запустил социологический «Спутник»»
вчера, 19:19
Аноним прокомментировал материал «В Госдуме придумали, как бороться с употреблением непитьевого спирта»
вчера, 19:15
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
вчера, 19:08
Клерк
marcbrut прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
вчера, 18:29
Клерк
kordorru прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
вчера, 18:18
Клерк
Kiparis прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 18:17
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «РФ вернула на доработку проект соглашения о пенсиях мигрантов из Таджикистана»
вчера, 18:14
Клерк
kordorru прокомментировал материал «Глава Минэкономразвития назвал приоритетом борьбу с теневой экономикой»
вчера, 18:14
Аноним прокомментировал материал «В Госдуме придумали, как бороться с употреблением непитьевого спирта»
вчера, 18:06
Аноним прокомментировал материал «Тест: Проверьте свои знания об УСН в 2017 году»
вчера, 17:55
Аноним прокомментировал материал «В Госдуме придумали, как бороться с употреблением непитьевого спирта»
вчера, 17:39
Аноним прокомментировал материал «Региональные отделения ФСС получили указания по ведению карточки расчетов со страхователями»
вчера, 17:25
еще
 