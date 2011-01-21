Глава Минэкономразвития назвал приоритетом борьбу с теневой экономикой

Просмотров:

Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал приоритетом борьбу с растущим теневым сектором экономики. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

«Мы должны наладить работу налоговой системы, чтобы поддержать тех, кто работает легально, кто инвестирует, кто вносит изменения, кто занимается экспортом, кто будет помогать достигать большего роста», — сказал он.

Орешкин также заявил, что небольшой рост цен на нефть не ослабит решимости властей провести необходимые структурные реформы, которые долго откладывались, передает RNS. По его словам, рост начнется, если бизнес поймет, что макроэкономические условия останутся стабильными, и реформы будут понятными и предсказуемыми.