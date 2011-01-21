Легкой промышленности дадут полмиллиарда рублей субсидий

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Свыше 500 миллионов рублей будет выделено в 2017 году для предоставления предприятиям легкой промышленности РФ субсидий на компенсацию затрат по обслуживанию кредитов, сообщил на совещании по перечню мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития РФ в 2017 году, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Я подписал постановление, которое позволяет предоставить в этом году субсидии легкой промышленности на компенсацию части затрат по обслуживанию кредитов. На эти цели запланированы достаточно существенные средства — до полумиллиарда рублей", — передает слова Медведева РИА Новости.



"Деньги позволят снизить кредитную нагрузку, соответственно, повысить рентабельность производства в отрасли, уменьшить себестоимость продукции, чтобы платежи по кредитам не сдерживали возможное расширение производства или перевооружение", — добавил он.



Премьер также выразил надежду, что поддержка легкой промышленности позволит российской продукции выйти на рынок и конкурировать с импортными аналогами как по качеству, так и по цене.