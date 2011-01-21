На всех станциях московского метро установят 400 табло обратного отсчета времени

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Столичный метрополитен получит около 400 табло обратного отсчёта времени до прибытия поезда. Их планируют установить на всех станциях метро в середине этого года.

«Табло обратного отсчёта появятся к июлю 2017 года на всех станциях, в том числе и на тех, которые будут открыты к этому времени. В дальнейшем мониторы будут размещать и на новых станциях», — рассказал заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, мониторы, отсчитывающие время до прибытия поезда, разместят либо под сводом тоннеля над платформой, либо на отдельной стойке.

Время до прибытия поезда будет отображаться в минутах и секундах. Кроме того, будет видно расположение поезда на перегоне между двумя станциями.

В дальнейшем на табло могут появиться данные о загруженности вагонов прибывающего поезда, сообщения о чрезвычайных ситуациях, городских мероприятиях, изменениях в режимах работы городского транспорта, а также предупреждения о неблагоприятной погоде, сообщается на сайте столичной мэрии.

Светодиодные табло, показывающие время до прибытия ближайшего поезда уже установлены на станции «Киевская» Филёвской линии. В конце 2014 года плазменную панель с обратным отсчётом времени установили и на «Проспекте Мира» Калужско-Рижской линии.

По словам Максима Ликсутова, уже установленные табло на станциях останутся, но новые экраны будут более качественными и удобными для пассажиров.

Отметим, табло обратного отсчёта времени до прибытия поезда работают также на станциях Московского центрального кольца.