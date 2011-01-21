Сбербанк и Alibaba Group могут стать партнерами по интернет-торговле

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Сбербанк и китайская Alibaba Group могут уже в первой половине 2017 года создать совместное предприятие в сфере интернет-торговли. Как рассчитывает российская сторона, Alibaba Group внесет в компанию свой действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а возможно, и в других странах. От Сбербанка, который получит контроль в бизнесе, потребуются преимущественно финансовые инвестиции.

СП может быть создано только как российское юридическое лицо, в котором у Сбербанка будет не менее 50%, рассказал «Коммерсанту» источник, знакомый с ситуацией. По его словам, СП при этом будет запрещено работать в сфере финансовых услуг — их будет предоставлять сам Сбербанк.

"Речь идет о создании компании стоимостью в несколько миллиардов долларов, которая станет крупнейшим игроком на рынке трансграничной интернет-коммерции в России и ряде других стран",— подчеркивает собеседник "Ъ".

В частности, входящий в Alibaba Group маркетплейс AliExpress — один из самых популярных онлайн-ресурсов: в декабре его посетили более 614 млн раз, причем 30% трафика, или 184 млн посещений, пришло из России.

Но обсуждаемые планы пока не окончательны, а принимая во внимание то, как тяжело ведут переговоры китайцы, как минимум могут сдвинуться сроки по созданию СП, предостерегает осведомленный собеседник "Ъ" на рынке интернет-торговли.