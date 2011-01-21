ФАС проверит цены в кафе российских аэропортов

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В ответ на жалобу одного из сенаторов по поводу высоких цен в кафе в аэропортах России глава ФАС Игорь Артемьев пообещал возобновить проверку ценообразования в этих местах. Об этом он заявил в ходе правительственного часа в Совете Федерации РФ.

По мнению одного из участников слушаний, стоимость воды и того же чая в аэропортах страны в несколько раз выше, чем в подобных заведениях на железнодорожном транспорте.

В ответ глава ФАС заявил, что его служба "с удовольствием займется этим снова". "Мы, действительно, установили границы рынка, поскольку там закрытая зона, как граница аэропорта", - уточнил Игорь Артемьев. Так что зачастую там работают или монопольные компании, или зачастую действуют 3-4 кафе, которые также занимают доминирующее место на этом участке потребительского рынка.

Впрочем, сам глава ФАС посетовал, что последняя проверка по этому поводу была проведена ведомством в аэропорте "Шереметьево" уже около четырех лет назад, передает "Российская газета".

Напомним, что о грядущих проверках ценообразования в кафе при аэропортах ФАС заявляла еще в декабре 2010 года. Поводом для этого послужила тяжелая ситуация, когда тысячи пассажиров из-за отмены или переноса авиарейсов засыпали ведомство жалобами на непомерно высокие цены на продукты питания.