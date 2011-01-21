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Минэкономразвития предлагает всем желающим принять участие в обсуждении Стратегии-2035

18.01.17 16:41
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Минэкономразвития России и Центр стратегических разработок приглашают к сотрудничеству всех, кто заинтересован в будущем России, в гармоничном развитии гражданского общества, в обеспечении достойного уровня и качества жизни для всех граждан РФ.

Сейчас крайне важно включить широкие слои населения в обсуждение положений Стратегии-2035, позиция которых в значительной степени определяет эффективность ее реализации, отмечается в сообщении пресс-службы МЭР.

Для этой цели запущены два информационных проекта:

• информационный ресурс для проведения общественных консультаций по разработке Стратегии-2035 в рамках государственной автоматизированной системы «Управление»

• сайт «Россия будущего: 2017-2035» для обсуждения мнений о будущем облике России до 2035 года

«Совместными усилиями нам предстоит выработать основы современного «общественного договора», наладить эффективные механизмы диалога государства, гражданского общества и бизнеса, отражающие переход к политике «ответственного сотрудничества и взаимодействия», - отметил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

В 2017 году перед Минэкономразвития поставлена задача - разработать Стратегию социально-экономического развития РФ на период до 2035 года. Это документ, отражающий интересы и единство взглядов государства, бизнес-сообщества, институтов гражданского общества и отдельных граждан. Он должен определить систему долгосрочных приоритетов, целей и задач государственной политики, направленных на повышение эффективности государственного управления, совершенствование общественных институтов и гармоничное развитие личности.

В рамках подготовки проекта Стратегии необходимы выработка представлений о будущем образе России на перспективу до 2035 года.

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