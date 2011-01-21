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Продовольственная инфляция в 2016 году снизилась втрое

18.01.17 17:21
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В 2016 году существенно замедлились темпы роста цен на все основные группы товаров и услуг, при этом наиболее заметно – на продовольственные товары. Продовольственная инфляция в декабре составила 4,6% по сравнению с 14% годом ранее, отмечается в очередном выпуске информационно-аналитического комментария Банка России «Динамика потребительских цен».

В целом годовая инфляция снизилась в декабре 2016 года до 5,4%. Это соответствует нижней границе прогноза Банка России, предполагающего достижение 4-процентного целевого уровня инфляции в конце 2017 года.

Тем не менее снижение инфляции в 2016 году было отчасти обусловлено временными факторами. Так, замедление продовольственной инфляции в значительной мере стало результатом снижения цен на плодоовощную продукцию (за год – на 6,8%) в условиях высоких объемов предложения.

Наряду с риском исчерпания действия временных благоприятных факторов, сохраняются и проинфляционные риски, связанные с повышенными инфляционными ожиданиями. Проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики будет способствовать устойчивому снижению инфляционных ожиданий и закреплению тренда на снижение инфляции к целевому уровню, сообщает пресс-служба ЦБ.

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