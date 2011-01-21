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Центр при Минздраве предложил ограничить рекламу колбасы и ввести на неё акциз

19.01.17 10:04
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В России необходимо ограничить рекламу колбасных изделий, говорится в проекте стратегии, опубликованном на сайте ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» при Минздраве России.

Рекламу колбасных изделий «целесообразно» ограничить из-за того, что в России «не организован учет и не разработаны объективные индикаторы потребления населением поваренной соли, сахара, транс-изомеров жирных кислот, насыщенных животных жиров, оказывающих вредное влияние на здоровье человека», говорится в документе под названием «Стратегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года».

В России не запрещена «реклама объективно не доказанной пользы для здоровья или лечебных свойств целого ряда рекламируемых пищевых продуктов», говорится в документе. ​По этой причине в стратегию нужно внести положение об ограничении «по продолжительности и времени показа рекламы на телевидении вредных для здоровья продуктов питания», говорится в документе. Среди них упоминаются колбасные изделия, сладкие газированные напитки, чипсы, фастфуд и шоколадные батончики. Также предлагаемся ввести акциз на эти продукты.

В случае одобрения инициативы «в самом жестком варианте, предусматривающем запрет всех перечисленных товарных категорий», ущерб для ТВ-сегмента рекламной индустрии может составить до 10% от годового оборота, заявил РБК представитель Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), директор по бизнес-коммуникациям компании Code Of Trade Алексей Спиридонов. Однако он усомнился в том, что «возможно будет закрепить конкретные критерии, по которым товар подпадет под его действие». «Непонятно, какие товары содержат избыточное количество сахара или жира, а какие нет. Закон, в случае принятия, конечно, окажет значительное влияние на рекламную и медиаиндустрию. Но не исключено, что из-за расплывчатых формулировок, он не будет работать должным образом», — добавил эксперт.

Ранее Министерство здравоохранения выпустило проект стратегии, в которой предлагалось запретить продавать табачную продукцию россиянам, которое родились после 2015 года. Министерство предлагало ввести этот запрет пожизненно. Кроме того, оно выступало за предоставление работодателям права продлить рабочий день курящим сотрудникам пропорционально потраченному на курение времени. Также Минздрав выступил за полный запрет продажи некурительных табачных изделий, таких как нюхательный и жевательный табак

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