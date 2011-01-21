Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев

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ВЦИОМ представил сегодня данные исследования об отношении россиян к проблеме насилия в семье.

Как показывают данные опроса, случаи побоев в российских семьях не редки: треть респондентов (33%) сообщает, что подобные случаи бывали в семьях их знакомых, а каждый десятый (10%) лично столкнулся с этим в своей семье. Несмотря на превалирующее мнение, осуждающее любые виды насилия в семье (79%), все же довольно высока доля россиян, допускающих применение физической силы в отношении мужей/жен/детей (19%).

Большинство россиян уверено, что государство должно применять санкции к людям, совершающим насилие в семье. Наиболее адекватным наказанием считаются исправительные работы (25%). Штраф выбирают 13% опрошенных. Есть и те, кто предлагают в качестве наказания заключение под стражу: арест на 15 суток (16%) или тюремный срок (условный – 6% или реальный – 10%).

Идея смягчения наказания (перевод из разряда уголовных в административные преступления) для лиц, совершивших подобное преступление впервые, нашла поддержку более чем у половины наших сограждан (59%). Выступают против такого подхода 33% россиян. Положительный эффект от принятия подобного закона прогнозируют 41% респондентов: по их мнению, число случаев насилия в семье уменьшится. Напротив, ухудшения ситуации ожидают 13%, и еще 40% полагают, что существенных изменений не произойдет.

Данные комментирует директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова: «Домашнее насилие отличается наличием особой привязанности, тесными и часто интимными отношениями между участниками конфликта. Жесткость санкций, налагаемых государством на участников таких конфликтов, часто сдерживает жертв домашнего насилия от обращения за внешней помощью: многие опасаются серьезных последствий, которые может повлечь за собой такой шаг. Как правило, страдающие от побоев не стремятся непременно привлечь обидчика к ответственности по всей строгости закона, а надеются на нормализацию отношений в семье. Временная изоляция дебошира, привлечение его к общественным работам – те меры, которые не окажут серьезного влияния на судьбу распускающего руки, однако позволят в случае необходимости защитить членов семьи от жестокого обращения. Основным же инструментом борьбы с домашним насилием должны стать не санкции, а профилактика - формирование у россиян на этапе социализации безоговорочного неприятия любых форм насилия».