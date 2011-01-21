Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев
ВЦИОМ представил сегодня данные исследования об отношении россиян к проблеме насилия в семье.
Как показывают данные опроса, случаи побоев в российских семьях не редки: треть респондентов (33%) сообщает, что подобные случаи бывали в семьях их знакомых, а каждый десятый (10%) лично столкнулся с этим в своей семье. Несмотря на превалирующее мнение, осуждающее любые виды насилия в семье (79%), все же довольно высока доля россиян, допускающих применение физической силы в отношении мужей/жен/детей (19%).
Большинство россиян уверено, что государство должно применять санкции к людям, совершающим насилие в семье. Наиболее адекватным наказанием считаются исправительные работы (25%). Штраф выбирают 13% опрошенных. Есть и те, кто предлагают в качестве наказания заключение под стражу: арест на 15 суток (16%) или тюремный срок (условный – 6% или реальный – 10%).
Идея смягчения наказания (перевод из разряда уголовных в административные преступления) для лиц, совершивших подобное преступление впервые, нашла поддержку более чем у половины наших сограждан (59%). Выступают против такого подхода 33% россиян. Положительный эффект от принятия подобного закона прогнозируют 41% респондентов: по их мнению, число случаев насилия в семье уменьшится. Напротив, ухудшения ситуации ожидают 13%, и еще 40% полагают, что существенных изменений не произойдет.
Данные комментирует директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова: «Домашнее насилие отличается наличием особой привязанности, тесными и часто интимными отношениями между участниками конфликта. Жесткость санкций, налагаемых государством на участников таких конфликтов, часто сдерживает жертв домашнего насилия от обращения за внешней помощью: многие опасаются серьезных последствий, которые может повлечь за собой такой шаг. Как правило, страдающие от побоев не стремятся непременно привлечь обидчика к ответственности по всей строгости закона, а надеются на нормализацию отношений в семье. Временная изоляция дебошира, привлечение его к общественным работам – те меры, которые не окажут серьезного влияния на судьбу распускающего руки, однако позволят в случае необходимости защитить членов семьи от жестокого обращения. Основным же инструментом борьбы с домашним насилием должны стать не санкции, а профилактика - формирование у россиян на этапе социализации безоговорочного неприятия любых форм насилия».
Необходимо законодательно разрешить бить ремнем по жопе, а боязнь ударить по жопе в воспитательных целях - штрафовать. Иначе наши дети будут воспитывать своих детей в судебном порядке.
Кроме того, следует криминализировать деяния по принятию законов и поднормативных актов цель которых подорвать семейные ценности системно.
Насилие, прививаемое с детства, ни к чему хорошему не приводит. Вас вот похоже пороли в детстве, потому Вы и считаете это нормальным по отношению к своим детям.
Понесло Брянск.... У Меркель про беженцев расспросите, мечет икру.
Похоже здесь кого-то не пороли, отсюда все эти вопросы. Тот кого не пороли не знает, что это такое и не может оценить последствия из-за подсознательной боязни порки, соответственно, такой данный субъект не сможет понять, что ему уже ответили на его вопросы.
Откуда вы знаете , как у них? у них ювенальная юстиция вовсю работает и что лучше, а что хуже это можно сказать только тогда, когда есть СВОЙ опыт жизни в тех странах. И наказание за поступок, когда ребенок ничего не хочет понимать по другому, это не значит, что ему прививают насилие. Недавно на работе один мужчина сказал, что сейчас он благодарен своей матери за то, что она его за некоторые поступки порола. Причем порола шлангом от стиральной машины. Всё его сверстники, дворовые мальчишки, давно или по зонам сидят или ушли в мир иной. Он руководит фирмой.) По уровню сознания все люди делятся от святых до растений, не говоря уже о животных, хищниках, лярвах и прочего. Смотрите фильмы фэнтези, там иногда очень характерных особей нашего времени можно увидеть). Поэтому одному просто замечания достаточно, другому хоть *кол на голове теши*, он будет делать своё, пока не получит по пятой точке. Не все те люди, что ходят на двух ногах.. никто не говорит о внутреннем , психологическом возрасте, зрелости детей/взрослых. Каждый рождается со своим мировоззрением, характером,склонностями... просто у нас в стране не принято об этом говорить. А, это очень серьезная тема. На этой недели характеристику рабочему составляли-пришел домой, жена начала цепляться, скандалить. Он не выдержал, врезал. Она вызвала милицию. Написала заявление. В этот же день помирились...на следующий день пошла забирать заяву- ему выписали штраф 30 т/р. Она в полуобморочном состоянии - у него з/п меньше, чем штраф. Теперь платить штраф, ходить собирать бумажки. Мораль - где внутренняя культура людей? как себя вела, так и получила. Здесь ситуация -милые бранятся,только тешатся. Что не приемлемо для одного, вполне подходит другому. А, кто-то для того, чтобы выселить/оставить родственника без квартиры, специально будет скандалы устраивать, что бы до суда дело довести.Двоякий закон, а учитывая беззаконие в стране, фигня.
Аноним, Вы писали:
А я то думаю, что это у нас такой народ злой, нервный. А теперь поняла! Это от почтения к мамочке родной и от любви к своим деткам, которых либо только что ремешком пропороли, либо будут пороть.
А вообще, некоторые вещи происходят не благодаря чему-то, а вопреки. Это я про битье шлангом и руководство фирмой.
Да у нас как-то давно нет железного занавеса, всё можно увидеть своими глазами, видя жизнь в других странах. Да и ювенальная юстиция есть далеко не во всех странах. В той же Турции видела, как работники отеля бросались защищать детей от наших родителей, которые на них орали и поднимали руку. Стыдно было за своих сограждан.
Это ужасно. И самое ужасное то, что он это оправдывает, значит считает возможным также поступать со своими детьми. А уж как он со своими работниками общается, даже боюсь себе представить. Психологически вот эта порка на всю жизнь у него оставила след.
А Вы что под внутренней культурой подразумеваете? Право сильного человека ударить слабого, если ему что-то не понравилось в поведении этого слабого?