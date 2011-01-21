Аналитики ждут роста евро

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Итак, в среду на паре евро-доллар падение остановилось. В 23.00 Мск выступала глава ФРС Йеллен, которая не сказала ничего принципиально нового, но пара евро-доллар на этом провалилась к 1.0622. Обычное, впрочем, дело на рынке, когда новость, не имеющая значение сама по себе, выступает драйвером для какого-то движения. Отметим, что на текущий момент фьючерсы на ставки закладывают вероятность повышения ставки ФРС в марте на уровне 34.6%, в мае на уровне 47.6%, в июне – 75.2%. Так что в ближайшие месяцы следующего повышения ставки ждать не стоит.

В целом, и в США и в Европе дела идут хорошо, что это должно значить для рынков? На самом деле это значит, что глобальная экономика растет, и должны расти аппетиты к риску, в частности спрос на сырье должен расти. Обычно, когда в США и в Европе дела идут хорошо, доллар падает, и наоборот. И совсем не следует думать, что раз в США идут хорошо, то ФРС будет повышать ставку, значит, доллар будет расти. Эта логика вообще не работает.

Пока писался этот обзор, евро-доллар отыграл часть ночного падения, поднявшись к 1.0670. Сегодня в 15.45 Мск будет решение ЕЦБ по ставке, далее в 16.30 Мск пресс-конференция Драги. Мы не видим причин, по которым Драги должен сохранять “голубиный” тон, учитывая неплохую ситуацию в экономике Еврозоны. Соответственно, на заседании ЕЦБ доллар может сегодня сильно упасть. Мы давно ждем ускорения падения доллара просто потому, что на текущих уровнях крупным игрокам скоро нельзя будет набирать объемы на покупку евро. Однако до сих пор, даже несмотря на выход евро выше 1.06, было видно, что вера в доллар у рынка не иссякает, поэтому до сих пор тренд на рост евро-доллара был весьма пологим и сопровождался глубокими, прямо таки угрожающими коррекциями, поддерживающими уверенность рынка что доллар вот-вот вернется к роста. Однако в какой-то момент с этим все равно нужно будет заканчивать, ускорение роста должно произойти, и мы полагаем, что сегодняшний день предоставит отличную возможность “выдернуть” евро вверх на новости.

Обзор подготовил аналитик ВТБ24 Алексей Михеев