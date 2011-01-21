Эксперты правительства посчитали недопустимой отмену "закона Яровой"

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Экспертная рабочая группа при правительстве, возглавляемая министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым, сочла недопустимой отмену так называемого "закона Яровой".



"Недопустима отмена фундаментального закона, защищающего россиян от глобальной террористической угрозы, в угоду интересов отдельной группы коммерсантов" - указано в перечне выводов по итогам заседания, на котором обсуждалась петиция об отмене "закона Яровой".



Петиция за отмену закона на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) набрала 100 тыс. подписей, пишет Интерфакс. В качестве причин отмены закона инициаторы петиции указывали, что на постройку инфраструктуры для реализации "закона Яровой" потребуется более 5 трлн рублей.



"Также этот закон противоречит Конституции Российской Федерации и абсолютно бесполезен с технической точки зрения. Просим отменить данный закон, так как данный закон требует огромных денег <...> может привести к банкротству многих интернет-компаний и снизить доход государства от получаемых от них налогов", - говорится в обращении.

Однако рабочая группа установила, что закон полностью соответствует Конституции РФ и не нарушает прав граждан. Параллельно эксперты указывают, что профильные ведомства проводят работу по "существенному" смягчению норм закона, которые позволят избежать сверхрасходов.

Так, Минкомсвязи и Минпромторг РФ при согласовании с рядом силовых ведомств предлагают снизить объём хранения избыточной информации для операторов связи и интернет-компаний в рамках реализации "закона Яровой" в 10 раз, а сроки хранения вводить поэтапно.



По подсчетам Минкомсвязи и Минпромторга, затраты операторов при исполнении требований антитеррористического "пакета Яровой" с учётом их смягчения составят около 100 млрд рублей.



В ходе заседания экспертная рабочая группа дала рекомендации правительству РФ провести дополнительную оценку технических, организационных, финансово-экономических и социальных аспектов применения норм. Также правительству дана рекомендация исключить избыточный трафик из объема информации, подлежащей хранению и рассмотреть возможность поэтапного введения сроков хранения, следует из проекта заключения рабочей группы.