Эксперты правительства посчитали недопустимой отмену "закона Яровой"
Экспертная рабочая группа при правительстве, возглавляемая министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым, сочла недопустимой отмену так называемого "закона Яровой".
"Недопустима отмена фундаментального закона, защищающего россиян от глобальной террористической угрозы, в угоду интересов отдельной группы коммерсантов" - указано в перечне выводов по итогам заседания, на котором обсуждалась петиция об отмене "закона Яровой".
Петиция за отмену закона на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) набрала 100 тыс. подписей, пишет Интерфакс. В качестве причин отмены закона инициаторы петиции указывали, что на постройку инфраструктуры для реализации "закона Яровой" потребуется более 5 трлн рублей.
"Также этот закон противоречит Конституции Российской Федерации и абсолютно бесполезен с технической точки зрения. Просим отменить данный закон, так как данный закон требует огромных денег <...> может привести к банкротству многих интернет-компаний и снизить доход государства от получаемых от них налогов", - говорится в обращении.
Однако рабочая группа установила, что закон полностью соответствует Конституции РФ и не нарушает прав граждан. Параллельно эксперты указывают, что профильные ведомства проводят работу по "существенному" смягчению норм закона, которые позволят избежать сверхрасходов.
Так, Минкомсвязи и Минпромторг РФ при согласовании с рядом силовых ведомств предлагают снизить объём хранения избыточной информации для операторов связи и интернет-компаний в рамках реализации "закона Яровой" в 10 раз, а сроки хранения вводить поэтапно.
По подсчетам Минкомсвязи и Минпромторга, затраты операторов при исполнении требований антитеррористического "пакета Яровой" с учётом их смягчения составят около 100 млрд рублей.
В ходе заседания экспертная рабочая группа дала рекомендации правительству РФ провести дополнительную оценку технических, организационных, финансово-экономических и социальных аспектов применения норм. Также правительству дана рекомендация исключить избыточный трафик из объема информации, подлежащей хранению и рассмотреть возможность поэтапного введения сроков хранения, следует из проекта заключения рабочей группы.