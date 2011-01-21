В России может появиться омбудсмен по правам пенсионеров

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Ассоциация организаций по поддержке пенсионеров, ветеранов и инвалидов и Общественная палата РФ выступили с инициативой создать должность омбудсмена по правам пенсионеров. Он будет заниматься вопросами льготного лекарственного обеспечения стариков, оказывать им помощь в решении жилищных проблем, пишут «Известия».

— Мы доживаем, доедаем и донашиваем. Малообеспеченным людям необходимы лекарства, но тяжелые онкологические больные, диабетики часто вынуждены покупать их сами, несмотря на положенные льготы. Стране необходим омбудсмен по правам пенсионеров. Наши права нужно изучать и отстаивать, — говорит руководитель Ногинского отделения Союза пенсионеров Подмосковья Валентина Тонаевская.

Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев и один из авторов инициативы говорит, что время жизни человек после выхода на пенсию на бюрократическом языке называется «возраст дожития». По его мнению, это неправильно и аморально и задача омбудсмена сделать так, чтобы старики жили полноценно.