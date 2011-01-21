ЦЗН будет проявлять инициативу в поиске работы для инвалидов

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Минтруд России подготовил изменения в Закон «О занятости населения в Российской Федерации».

В настоящее время специалисты МСЭК указывают в индивидуальной программе реабилитации информацию об имеющихся у инвалида ограничениях жизнедеятельности, после чего направляют эти данные в органы службы занятости.

В свою очередь органы службы занятости, согласно действующему законодательству, предпринимают меры по содействию в трудоустройстве инвалидов по заявительному принципу – после непосредственного обращения гражданина в органы службы занятости. Это означает, что те инвалиды, которые в органы службы занятости не обратились, помощи в трудоустройстве не получают.

«В связи с этим законопроектом предлагается установить нормы, обязывающие органы службы занятости работать в инициативном режиме с инвалидом, сразу после получения выписки из его индивидуальной программы реабилитации», – заявил заместитель министра труда и социальной защиты России Григорий Лекарев.

«Кроме того, законопроект обяжет органы службы занятости оказывать нуждающимся в этом инвалидам сопровождаемое содействие занятости, – отметил замминистра. – Нормами законопроекта определяются содержание этой услуги и обязанности органов службы занятости, работодателя и наставника по сопровождаемой занятости инвалидов».

«Для того чтобы все субъекты определили взаимоувязанные порядки осуществления сопровождаемой занятости инвалидов, Минтруд России в помощь регионам примет необходимые методические рекомендации», – отметил Григорий Лекарев. Общественное обсуждение проекта федерального закона продлится по 27 января 2017 года.