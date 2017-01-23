Медведев предложил заменить все проверки бизнеса на одну комплексную раз в три года
23.01.17 13:31
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил для снижения административной нагрузки на бизнес заменить все проверки предпринимателей, которые проводят разные ведомства, на одну комплексную, которая будет проводиться один раз в 3 года, сообщается на сайте "Единой России".
«Будем и дальше снижать административные барьеры. Нужно менять проверки предпринимателей каждым ведомством на комплексную проверку раз в три года. И ускорять внедрение риск-ориентированного подхода в работу контрольно-надзорных органов», - сказал Медведев, выступая на Съезде «Единой России», который прошел в минувшие выходные.