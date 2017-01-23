С начала года в ФССП поступило несколько десятков жалоб на коллекторов

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В соответствии законом «О защите прав физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» количество контактов взыскателя с должником ограничивается до одного раза в сутки. Воздействовать на должника могут только агентства, вошедшие в государственный реестр, который формирует Федеральная служба судебных приставов. ФССП также принимает жалобы от граждан и может исключить коллекторское агентство из реестра.

Всего в ФССП пришло несколько десятков обращений, связанных с новым законом. Еще 120 граждан обратились в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Президент НАПКА Алексей Саватюгин рассказал,что на конец 2016 года в стране работали от 600 до 800 профессиональных коллекторских агентств. Всего, по его оценкам, в реестр войдет 80–100 из них. Многократное сокращение количество игроков приведет к укрупнению коллекторских агентств. Мелкие организации уйдут, что сократит количество недобросовестных коллекторов на рынке, передают «Известия».

По его словам, с 1 января в ассоциацию поступило 120 обращений граждан. Многие из них касаются разъяснения законодательства. Часто должники не согласны с условиями договора и суммой начисленного штрафа. Нередко поступают и жалобы от людей, которых сборщики долгов беспокоили по ошибке. Примерно такое же количество жалоб НАПКА получила и в начале 2016 года.

— Лишь четверть обращений, поступивших к нам с начала года, была связана с тем, что коллекторы звонили слишком часто или не в то время. Из этого количества совсем небольшая часть касалась хамского поведения, угроз или запугивания, — сказал Алексей Саватюгин. По его словам, большинство коллекторов стараются работать в рамках закона, однако это непросто из-за многочисленных лакун. —

Например, коллектор не может выходить на контакт с должников чаще одного раза в сутки. Но что такое контакт? Если коллектор не успел донести информацию о долге, потому что должник попросил перезвонить или просто бросил трубку, то контакт был или нет? И это только один из многочисленных моментов, которые сейчас не прописаны. Закон очень сырой, и я уверен, что его придется менять уже в этом году, — рассказал президент НАПКА.