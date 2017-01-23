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Численность безработных за неделю уменьшилась на 2,5%

23.01.17 16:31
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По данным Минтруда численность официально зарегистрированных безработных граждан в России за неделю снизилась на 2,5%.

По состоянию на 11 января численность безработных составляла 885 204 человек, а на 18 января - 863 457 человек.

Снижение численности безработных граждан произошло в 82 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Магаданской, Орловской, Тюменской, Вологодской, Сахалинской, Костромской, Тверской, Смоленской, Ленинградской, Липецкой областях, Севастополе, Ямало-Ненецком, Ненецком, Чукотском автономных округах, Удмуртской, Карачаево-Черкесской республиках, Еврейской автономной области, Хабаровском крае. Рост численности безработных граждан отмечен в Республике Тыва и Курской области.

На 1 января 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1,2% от численности экономически активного населения (на 1 января 2016 года – 1,2%).

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