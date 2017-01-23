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Пенсии с 1 февраля будут проиндексированы на 5,4%

23.01.17 15:56
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Дмитрий Медведев подписал Постановление № 36 от 19.01.2017 года, устанавливающее коэффициент индексации фиксированной выплаты к страховой пенсии. Коэффициент равен 1,054, т.е. прибавка составит 5,4%.

Повышение размеров фиксированной выплаты к страховой пенсии коснётся всех неработающих получателей страховых пенсий (около 30 млн человек), отмечается на сайте Правительства.

В результате будут увеличены размеры фиксированной выплаты к страховой пенсии детям, потерявшим обоих родителей, детям умершей одинокой матери, пенсионерам, достигшим возраста  80 лет, инвалидам I группы, пенсионерам, имеющим иждивенцев, а также другим категориям граждан.

Средний размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 февраля 2017 года увеличится на 294 рубля и составит 5724 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности I и II групп возрастёт на 246 рублей и составит 4559 рублей, к страховой пенсии по случаю потери кормильца и по инвалидности III группы – на 123 рубля (2402 рубля).

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