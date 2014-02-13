Шувалов опроверг обсуждение вопроса об ограничении расчетов наличными

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Правительство не обсуждает вопрос сокращения объемов расчетов наличными, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.



"В правительстве этот вопрос не обсуждается", - передает Интерфакс слова Шувалова.



Чиновник добавил, что сейчас банки инвестируют в современные технологии огромные средства. "Мы считаем, что административно ограничивать наличные платежи бессмысленно. И все транзакции, которые могут банки обеспечивать, и как они будут проводить, используя новые технологии, это должно естественным образом войти в обиход каждой семьи. Но никаких административных ограничений, никаких административных принуждений - этого не будет", - подчеркнул Шувалов.



Он также отметил, что в мире действительно наблюдается тенденция сокращения наличных платежей. Однако, по словам первого вице-премьера, в нашей стране "особая история", и наблюдается настороженность по поводу обмена денежных знаков и любых ограничений.

Вернутся к вопросу об ограничении расчетов наличными деньгами при совершении крупных покупок предложил глава Минфина на съезде партии "Единая Россия" в прошедшие выходные.