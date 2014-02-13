Клерк.Ру
 

Шувалов опроверг обсуждение вопроса об ограничении расчетов наличными

24.01.17 11:37
Просмотров: 

Правительство не обсуждает вопрос сокращения объемов расчетов наличными, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"В правительстве этот вопрос не обсуждается", - передает Интерфакс слова Шувалова.

Чиновник добавил, что сейчас банки инвестируют в современные технологии огромные средства. "Мы считаем, что административно ограничивать наличные платежи бессмысленно. И все транзакции, которые могут банки обеспечивать, и как они будут проводить, используя новые технологии, это должно естественным образом войти в обиход каждой семьи. Но никаких административных ограничений, никаких административных принуждений - этого не будет", - подчеркнул Шувалов.

Он также отметил, что в мире действительно наблюдается тенденция сокращения наличных платежей. Однако, по словам первого вице-премьера, в нашей стране "особая история", и наблюдается настороженность по поводу обмена денежных знаков и любых ограничений.

Вернутся к вопросу об ограничении расчетов наличными деньгами при совершении крупных покупок предложил глава Минфина на съезде партии "Единая Россия" в прошедшие выходные.

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Новости директору
 
Главы Минфина и Минтруда предлагают ограничить расчеты наличными
 
Новости директору
 
Запрета на оплату крупных покупок наличными пока не будет
 
Бухгалтерские новости
 
Бес наличных: все о расчетах наличными денежными средствами
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения35
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Срочно нужна бухгалтерская помощь? Спросите у коллег»
11:35
Аноним прокомментировал материал «Главы Минфина и Минтруда предлагают ограничить расчеты наличными»
11:33
Аноним прокомментировал материал «Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»»
11:32
Аноним прокомментировал материал «Медведев предложил заменить все проверки бизнеса на одну комплексную раз в три года»
11:27
Аноним прокомментировал материал «ФНС разработала бланк уведомления о постановке на учет самозанятых лиц»
11:23
Аноним прокомментировал материал «Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов»
11:21
Клерк
katerina371 прокомментировал материал «Что выбрали вы - 01, 08 или 14?»
11:19
Аноним прокомментировал материал «Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, поддерживая идею ограничения дорогих покупок за наличные средства»
11:18
Клерк
nadezhdap_kor прокомментировал материал «Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, поддерживая идею ограничения дорогих покупок за наличные средства»
11:03
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Что выбрали вы - 01, 08 или 14?»
11:01
Аноним прокомментировал материал «Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, поддерживая идею ограничения дорогих покупок за наличные средства»
11:00
Аноним прокомментировал материал «Что выбрали вы - 01, 08 или 14?»
10:57
Клерк
nadezhdap_kor прокомментировал материал «Главы Минфина и Минтруда предлагают ограничить расчеты наличными»
10:52
В голове моей опилки :)
Анжелика Ник прокомментировал материал «Срочно нужна бухгалтерская помощь? Спросите у коллег»
10:48
Аноним прокомментировал материал «Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов»
10:47
Аноним прокомментировал материал «Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, поддерживая идею ограничения дорогих покупок за наличные средства»
10:26
Аноним прокомментировал материал «Пять лучших облачных CRM-систем на русском языке»
10:20
Аноним прокомментировал материал «Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»»
10:16
Клерк
Lizzaveta прокомментировал материал «Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»»
10:13
Аноним прокомментировал материал «Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, поддерживая идею ограничения дорогих покупок за наличные средства»
10:08
Аноним прокомментировал материал «Медведев предложил заменить все проверки бизнеса на одну комплексную раз в три года»
10:07
Клерк
Natali Kr прокомментировал материал «Численность безработных за неделю уменьшилась на 2,5%»
09:35
Аноним прокомментировал материал «Медведев предложил заменить все проверки бизнеса на одну комплексную раз в три года»
09:19
Клерк
yante прокомментировал материал «Медведев предложил заменить все проверки бизнеса на одну комплексную раз в три года»
09:01
Аноним прокомментировал материал «Пенсии с 1 февраля будут проиндексированы на 5,4%»
08:57
Аноним прокомментировал материал «Численность безработных за неделю уменьшилась на 2,5%»
08:24
Аноним прокомментировал материал «В Госдуму внесли законопроект, увеличивающий размер санкций за просрочку выплаты зарплаты»
08:15
Клерк
Анна Ивлиева прокомментировал материал «Когда сдавать декларацию по транспортному налогу за 2016 год? Порядок заполнения, сроки, примеры»
07:30
Аноним прокомментировал материал «Численность безработных за неделю уменьшилась на 2,5%»
06:46
Аноним прокомментировал материал «Численность безработных за неделю уменьшилась на 2,5%»
05:39
Аноним прокомментировал материал «Медведев предложил заменить все проверки бизнеса на одну комплексную раз в три года»
05:36
Аноним прокомментировал материал «КУЗБАССОЦБАНК»
05:16
Клерк
elya379 прокомментировал материал «Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»»
03:32
Аноним прокомментировал материал «Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»»
02:13
Аноним прокомментировал материал «Смену юрадреса и гендиректора можно оформить за один раз»
01:58
Аноним прокомментировал материал «Основания для признания сделки недействительной»
01:58
еще
 