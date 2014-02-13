Клерк.Ру
 

Состав потребительской корзины изменится

24.01.17 12:33
Просмотров: 

В этом году правительство пересмотрит состав потребительской корзины. Соответствующий документ, разработанный Минтрудом, будет ориентирован на нормы здорового питания: в потребительской корзине станет меньше мучного, но больше овощей и фруктов. Применять новые нормы для расчета прожиточного минимума и продуктовой инфляции начнут с 1 января 2018 года.

Отметим, что потребительская корзина пересматривается раз в 5 лет, согласно закону «О прожиточном минимуме в РФ», а последний раз ее состав обновляли в начале 2013 года.

В Минтруда уточнили, что для повышения качества питания будут «принимать во внимание рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих требованиям здорового питания». Такие рекомендации утверждены Минздравом, пишут «Известия».

В случае если новая потребительская корзина целиком будет соответствовать меню от Минздрава, в ней станет меньше круп и мучного (96 кг на человека в год вместо нынешних 126 кг), а также картофеля (90 кг вместо 100 кг). При этом, если следовать рекомендациям Минздрава, в корзине должно быть заметно больше овощей (140 кг вместо 114 кг) и фруктов (100 кг вместо 60 кг), немного больше мяса (73 кг вместо 58 кг), рыбопродуктов (22 кг вместо 18,5 кг) и молочных продуктов (325 кг вместо 290 кг в пересчете на молоко).

Потребительская корзина - это минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг, стоимость которых принимается равной 50% от стоимости продуктового набора.

Чиновники используют понятие потребительской корзины при расчете прожиточного минимума, а также при оценке продовольственной инфляции.

Директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида отметил, что на данный момент нормы продуктов в корзине очень низки и их действительно нужно менять. Но совершенно не факт, что те, кто живет в пределах прожиточного минимума, смогут позволить себе всё, что прописано в корзине, так как в документах фиксируется наименьшая цена на продукты, и таких цен в магазинах часто не отыскать.

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Новости директору
 
Продовольственная инфляция в 2016 году снизилась втрое
 
Новости директору
 
Россияне пытаются экономить на продуктах
 
Бухгалтерские новости
 
Власти уменьшили величину прожиточного минимума
 
Новости директору
 
Россияне постепенно переходят на картошку
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения46
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Правительственный комитет одобрил проект закона, дающего право истребовать документы у аудиторов в рамках налоговой проверки»
13:04
Клерк
Olsama-3 прокомментировал материал «Подводим итоги работы организации. Годовое собрание акционеров»
12:57
Аноним прокомментировал материал «Медведев предложил заменить все проверки бизнеса на одну комплексную раз в три года»
12:42
Клерк
in vino veritas прокомментировал материал «Предприниматель, потерявший право на ПСН, выиграл дело в Верховном суде и отстоял право применять УСН»
12:35
Аноним прокомментировал материал «Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»»
12:27
Аноним прокомментировал материал «Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»»
12:20
Аноним прокомментировал материал «Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов»
12:17
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Росстат утвердил новую форму отчетности по зарплате»
12:05
Аноним прокомментировал материал «Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»»
11:42
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Срочно нужна бухгалтерская помощь? Спросите у коллег»
11:35
Аноним прокомментировал материал «Главы Минфина и Минтруда предлагают ограничить расчеты наличными»
11:33
Аноним прокомментировал материал «Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»»
11:32
Аноним прокомментировал материал «ФНС разработала бланк уведомления о постановке на учет самозанятых лиц»
11:23
Аноним прокомментировал материал «Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов»
11:21
Клерк
katerina371 прокомментировал материал «Что выбрали вы - 01, 08 или 14?»
11:19
Аноним прокомментировал материал «Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, поддерживая идею ограничения дорогих покупок за наличные средства»
11:18
Клерк
nadezhdap_kor прокомментировал материал «Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, поддерживая идею ограничения дорогих покупок за наличные средства»
11:03
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Что выбрали вы - 01, 08 или 14?»
11:01
Аноним прокомментировал материал «Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, поддерживая идею ограничения дорогих покупок за наличные средства»
11:00
Аноним прокомментировал материал «Что выбрали вы - 01, 08 или 14?»
10:57
Клерк
nadezhdap_kor прокомментировал материал «Главы Минфина и Минтруда предлагают ограничить расчеты наличными»
10:52
В голове моей опилки :)
Анжелика Ник прокомментировал материал «Срочно нужна бухгалтерская помощь? Спросите у коллег»
10:48
Аноним прокомментировал материал «Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов»
10:47
Аноним прокомментировал материал «Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, поддерживая идею ограничения дорогих покупок за наличные средства»
10:26
Аноним прокомментировал материал «Пять лучших облачных CRM-систем на русском языке»
10:20
Аноним прокомментировал материал «Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»»
10:16
Клерк
Lizzaveta прокомментировал материал «Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»»
10:13
Аноним прокомментировал материал «Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, поддерживая идею ограничения дорогих покупок за наличные средства»
10:08
Аноним прокомментировал материал «Медведев предложил заменить все проверки бизнеса на одну комплексную раз в три года»
10:07
Клерк
Natali Kr прокомментировал материал «Численность безработных за неделю уменьшилась на 2,5%»
09:35
Аноним прокомментировал материал «Медведев предложил заменить все проверки бизнеса на одну комплексную раз в три года»
09:19
Клерк
yante прокомментировал материал «Медведев предложил заменить все проверки бизнеса на одну комплексную раз в три года»
09:01
Аноним прокомментировал материал «Пенсии с 1 февраля будут проиндексированы на 5,4%»
08:57
Аноним прокомментировал материал «Численность безработных за неделю уменьшилась на 2,5%»
08:24
Аноним прокомментировал материал «В Госдуму внесли законопроект, увеличивающий размер санкций за просрочку выплаты зарплаты»
08:15
Клерк
Анна Ивлиева прокомментировал материал «Когда сдавать декларацию по транспортному налогу за 2016 год? Порядок заполнения, сроки, примеры»
07:30
еще
 