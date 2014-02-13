Состав потребительской корзины изменится

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В этом году правительство пересмотрит состав потребительской корзины. Соответствующий документ, разработанный Минтрудом, будет ориентирован на нормы здорового питания: в потребительской корзине станет меньше мучного, но больше овощей и фруктов. Применять новые нормы для расчета прожиточного минимума и продуктовой инфляции начнут с 1 января 2018 года.

Отметим, что потребительская корзина пересматривается раз в 5 лет, согласно закону «О прожиточном минимуме в РФ», а последний раз ее состав обновляли в начале 2013 года.

В Минтруда уточнили, что для повышения качества питания будут «принимать во внимание рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих требованиям здорового питания». Такие рекомендации утверждены Минздравом, пишут «Известия».

В случае если новая потребительская корзина целиком будет соответствовать меню от Минздрава, в ней станет меньше круп и мучного (96 кг на человека в год вместо нынешних 126 кг), а также картофеля (90 кг вместо 100 кг). При этом, если следовать рекомендациям Минздрава, в корзине должно быть заметно больше овощей (140 кг вместо 114 кг) и фруктов (100 кг вместо 60 кг), немного больше мяса (73 кг вместо 58 кг), рыбопродуктов (22 кг вместо 18,5 кг) и молочных продуктов (325 кг вместо 290 кг в пересчете на молоко).

Потребительская корзина - это минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг, стоимость которых принимается равной 50% от стоимости продуктового набора.

Чиновники используют понятие потребительской корзины при расчете прожиточного минимума, а также при оценке продовольственной инфляции.

Директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида отметил, что на данный момент нормы продуктов в корзине очень низки и их действительно нужно менять. Но совершенно не факт, что те, кто живет в пределах прожиточного минимума, смогут позволить себе всё, что прописано в корзине, так как в документах фиксируется наименьшая цена на продукты, и таких цен в магазинах часто не отыскать.