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Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в казну Крыма составил 78,7 млрд рублей

24.01.17 14:31
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Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в казну Крыма в 2016 году вырос на 20,5% - до 79,7 млрд рублей, сообщила министр финансов республики Ирина Кивико.

"Объем безвозмездных поступлений за 2016 год из федерального бюджета составил 79,7 млрд рублей, или 120,5% к показателям прошлого года", - сказала министр в интервью ТАСС.

В частности, по ее словам, объем субсидий, выделенных республике из федерального бюджета, в прошлом году вырос на 88,5% - до 34,7 млрд рублей, объем иных межбюджетных трансфертов - на 64% - до 4,1 млрд рублей. В качестве дотаций Крыму федеральный бюджет в прошлом году выделил 38,1 млрд рублей, что на 8,7% меньше, чем в 2015 году. Также снизился объем субвенций на 20,2% - до 2,7 млрд рублей, уточнила Кивико.

Как сообщалось ранее, размер дефицита консолидированного бюджета Республики Крым на 2016 год составил 19,3 млрд рублей.

Министр также отметила рост предпринимательской активности благодаря созданию на полуострове свободной экономической зоны (СЭЗ), которая предполагает ряд налоговых преференций. Хотя при этом поступления налога на прибыль в бюджет Крыма в прошлом году снизились на 18,2%.

За год в Крыму число зарегистрированных в ЕГРЮЛ юридических лиц возросло на 14,5% - до 33,1 тыс., а индивидуальных предпринимателей - на треть - до 82 тыс.

Получение статуса участника СЭЗ освобождает от уплаты налогов на имущество организаций на десять лет и земельного налога на три года, понижает тарифы страховых взносов. При этом одним из условий прохождения инвестиционного проекта (как в рамках СЭЗ, так и отдельно от нее) является обязательная регистрация компании на территории полуострова.

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