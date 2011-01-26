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В Москве определили порядок контроля за нелегальным такси

24.01.17 16:26
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Власти Москвы определили порядок взаимодействия городских властей с диспетчерскими службами и мобильными агрегаторами по вызову такси, соответствующее решение было принято на заседании президиума правительства Москвы во вторник.

"Нами подготовлен проект распоряжения правительства, которое обязывает службы заказов легковых такси передавать в государственную информационную систему, в единую региональную навигационно — информационную систему города Москвы данные о местоположении такси, с обязательным указанием статуса "свободен / занят", номером разрешения на осуществление перевозок, действующего на территории Москвы, а также номера регистрационного знака машины", — сказал Максим Лискутов.
 

Эти меры направлены на безопасность поездок на городском такси и немедленном реагировании городских служб и правоохранительных органов в случае возникновения любых нестандартных ситуаций, пояснил заместитель мэра.

Включение в РНИС данных о движении машин такси позволит повысить безопасность пассажирских перевозок, более эффективно решать вопросы обустройства необходимой инфраструктурой для машин такси, пишет РИА Новости.

Также ожидается, что работающие в Москве диспетчерские службы прекратят сотрудничество с нелегальными перевозчиками, что станет важным шагом по формированию цивилизованного рынка услуг такси.

Таким образом, постановление впервые определяет порядок взаимодействия городских властей с диспетчерскими службами и мобильными агрегаторами по вызову такси.

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