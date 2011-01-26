Руководители крупных компаний могут себе позволить отдых во время отпуска

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Летом 2016 года был проведен опрос топ-менеджеров российских компаний о том, был ли у них в течение года отпуск, и где они его проводили. Большинство опрошенных (70%) указали, что не были в отпуске, причем руководители крупных предприятий отмечали это значительно реже, нежели представители микробизнеса (48% против 78% соответственно). Такие данные приводит НАФИ.

О планах до конца года взять отпуск в июле 2016 года сообщали 62% топ-менеджеров, и чем крупнее предприятие, тем чаще топ-менеджеры планировали отдых (59% среди микро- и 74% среди крупных организаций). Отдыхать собирались чаще всего в России (38%) и в Европе (5%), а каждый десятый заранее не строил конкретных планов (11%).

Более половины топ-менеджеров (58%) работали в своем последнем отпуске: 18% выходили на работу и 40% подключались к решению вопросов удаленно. Не работали в отпуске 42% опрошенных, и чаще об этом сообщали руководители крупных организаций (60%).