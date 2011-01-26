Родственники умерших могут в течение 6 месяцев обратиться в ПФР за выплатой пенсионных накоплений

Просмотров:

Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц, формировавших свою накопительную часть пенсии в ПФР, осуществляется территориальными органами ПФР. Правопреемниками являются лица, которым в случае смерти застрахованного лица выплачиваются средства пенсионных накоплений, учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица.

Если при жизни человек не подавал в территориальные органы ПФР заявление о распоряжении, в котором определял конкретных правопреемников, то средства выплачиваются правопреемникам по закону первой очереди. К ним относятся дети, родители, супруг (супруга) умершего. Если таковых нет или они отказываются от выплаты, то претендовать на выплату могут правопреемники второй очереди: братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Обратиться в территориальный орган ПФР или НПФ, в котором гражданин формировал накопительную часть, с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений правопреемникам необходимо до истечения 6 месяцев со дня наступления смерти застрахованного лица. Если срок обращения пропущен, то его можно восстановить в судебном порядке, уточнили в отделении ПФР по Республике Саха.

Для реализации своего права правопреемникам нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства с заявлением и приложением необходимых документов, подтверждающих степень родства с умершим застрахованным лицом.

Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены правопреемникам, если смерть гражданина наступила:

– До назначения ему выплаты за счет средств пенсионных накоплений или до перерасчета ее размера с учетом дополнительных пенсионных накоплений, направленных на формирование будущей пенсии;

– После назначения ему срочной пенсионной выплаты. В этом случае правопреемники вправе получить невыплаченный остаток средств пенсионных накоплений, направленных на формирование будущей пенсии;

Если же гражданину была установлена выплата накопительной пенсии (бессрочно), в случае его смерти, средства пенсионных накоплений правопреемникам не выплачиваются.

Решение о выплате принимается органами Пенсионного фонда РФ (либо НПФ) не позднее последнего числа седьмого месяца со дня смерти застрахованного лица. Копии решений о выплате (отказе в выплате) направляются правопреемникам не позднее 5 рабочих дней после принятия решения.

Выплата правопреемникам средств пенсионных накоплений производится территориальным органом ПФР по месту жительства умершего застрахованного лица не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято соответствующее решение.