Клерк.Ру
 

Приговор доллару подписан

25.01.17 13:39
Просмотров: 

Итак, во вторник на паре евро-доллар показан новый максимум года на отметке 1.0775. Неделю назад, в прошлый вторник, максимум был поставлен на отметке 1.0719. Получается, евро-доллар растет, как говорится, “в час по чайной ложке”. Да еще по ходу прошедшего роста были довольно значительные по локальным меркам коррекции, которые, казалось, вот-вот вернут тенденцию на укрепление доллара. Кстати, подобная тенденция наблюдалась во второй половине 2014 года, когда евро-доллар падал от максимума на отметке 1.40. К примеру, за весь июль 2014 года пара евро-доллар прошла только две фигуры вниз, примерно от 1.36 до 1.34. За август – только 2.5 фигуры, от 1.34 до 1.3150. Т.е. снижение было даже в разы медленнее, чем рост сейчас, тут хотя бы с начала января уже было 4 фигуры роста от минимума. Это при том, что бывает, евро-доллар может показать 4 фигуры за день. Тем не менее, тогда, летом 2014 года, все это был нисходящий тренд. Некоторое ускорение по тренду произошло 4 сентября 2014 года, за этот день евро-доллар упал с 1.3140 до 1.2922 (подобного ускорения мы и ждем в ближайшие дни), потом снижение опять замедлилось, но кончилось-то все только на 1.0450 в марте 2015 года.

Самое трудное для спекулянта – держать позицию по тренду, и это несмотря на расхожие в трейдерской среде утверждения, что “давайте вашей прибыли расти” и “trend is your friend”. Спекулянты в своей массе в силу психологии, наоборот, склонны передерживать убытки, зайдя в позицию, в итоге закрывая ее с многофигурными убытками, а вот из прибыльных позиций уходят, испугавшись малейшей коррекции. Между тем, евро-доллар – это весьма трендовая пара, стоит только открыть недельный график, чтобы увидеть, что он весь почти состоит из многомесячных трендов размером в 20-30 фигур. Постфактум новичку кажется, что на таком рынке легко заработать. На деле – ловля тренда – занятие непростое. Тут, во-первых, нужно понимать, в какую сторону будет тренд, во-вторых, понимать временные и ценовые рамки для начала тренда. В частности, мы вылавливали начавшийся в январе тренд большую часть прошлого года, ожидая, когда же, наконец, евро-доллар упадет в последний раз и выйдет на точку для начала роста. Сначала ждали, когда же евро-доллар упадет ниже 1.09, после победы Трампа стали ждать 1.05, а в итоге рынок, когда все сроки, казалось бы, прошли, все-таки сходил на минимумы еще пару раз ниже 1.04.

Направление тренда и сроки разворота мы определяли исходя из фундаментального анализа. Но и то, минимум можно определить только весьма приблизительно, очень много определяет локальный новостной фон и игра крупных игроков за стопами на этом новостном фоне. Например, кто сейчас вспомнит итальянский конституционный референдум и резкие колебания цены по его итогам, когда итальянцы сказали “нет” Монти? Аналитики же всерьез рассуждали о возможности развала еврозоны из-за провала референдума. В итоге же движения от 5 декабря оказались менее незаметны на фоне колебаний на Nonfarm Payrolls от 8 декабря.

И все-таки, в конечном счете, та фундаментальная доминанта, о которой мы твердили последние два года, о том, что доллар не может оставаться таким дорогим в долгосрочной перспективе, берет вверх. Если не только Трамп говорит о вредности сильного доллара, но и даже номинант на должность министра финансов США Стивен Мнучин заявляет, что “чрезмерно сильный” доллар может иметь негативный эффект на экономику. Это очень сильный сигнал, поскольку традиционно Казначейство США всегда за сильный доллар, так как с сильным долларом ему куда проще выполнять свою главную функцию – привлечение госдолга. Вообще говоря, доллар за последние 15 лет сильно падал и сильно рос, но от Казначейства (Минфина) США за это время мы никогда не слышали о том, что сильный доллар может быть нежелателен. Так что приговор доллару подписан, идем мы как минимум на 1.15 по евро-доллару, а вот исполнение может быть довольно неторопливым. Чтобы стоять по тренду, нужно проявлять не меньшее терпение, чем при поиске точки входа в тренд.

Обзор подготовил аналитик ВТБ24 Алексей Михеев

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
7
Мнения94
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Вместо 2/18% ставка по прибыли планируется 3/17%»
14:27
Аноним прокомментировал материал «Вместо 2/18% ставка по прибыли планируется 3/17%»
14:12
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы»
13:57
Аноним прокомментировал материал «Вместо 2/18% ставка по прибыли планируется 3/17%»
13:56
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Вместо 2/18% ставка по прибыли планируется 3/17%»
13:54
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Спецобъект при УСН. Как налог обложили налогом»
13:52
Аноним прокомментировал материал «488-ФЗ: «контрольный» удар по бизнесу»
13:49
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Спецобъект при УСН. Как налог обложили налогом»
13:45
Аноним прокомментировал материал «Мир изменился, утверждает «Касперский»»
13:43
Клерк
yante прокомментировал материал «ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы»
13:42
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Срочно нужна бухгалтерская помощь? Спросите у коллег»
13:41
Аноним прокомментировал материал «ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы»
13:28
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Мир изменился, утверждает «Касперский»»
13:21
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Мир изменился, утверждает «Касперский»»
13:13
Аноним прокомментировал материал «Вместо 2/18% ставка по прибыли планируется 3/17%»
13:13
Клерк
lala07 прокомментировал материал «Справка по форме 2-НДФЛ за 2016 год»
13:12
Клерк
elena.ele111256 прокомментировал материал «ИП-работодатели обязаны зарегистрироваться в ФСС»
13:09
Аноним прокомментировал материал «Мир изменился, утверждает «Касперский»»
13:06
Аноним прокомментировал материал «Онлайн-кассы. Уже с 1 февраля»
13:04
Аноним прокомментировал материал «Пожаловаться на коррупцию можно в онлайн-режиме»
13:02
Клерк
НВЗ прокомментировал материал «Медведев предложил заменить все проверки бизнеса на одну комплексную раз в три года»
12:57
Аноним прокомментировал материал «Расходы на доставку сотрудников до места работы можно учесть при расчете налога на прибыль»
12:45
Клерк
Анира прокомментировал материал «Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»»
12:36
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Спецобъект при УСН. Как налог обложили налогом»
12:36
Аноним прокомментировал материал «Мир изменился, утверждает «Касперский»»
12:35
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Мир изменился, утверждает «Касперский»»
12:27
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Налоговые каникулы: кто ими может воспользоваться?»
12:27
Аноним прокомментировал материал «Справка по форме 2-НДФЛ за 2016 год»
12:23
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Внутреннее письмо Олега Тинькова попало в сеть. Реакция»
12:20
Аноним прокомментировал материал «Директор Фонда кино Антон Малышев, комментируя возможность увеличения госпошлины для голливудских фильмов в 1500 раз»
12:17
Аноним прокомментировал материал «Свидетельства о госрегистрации юридических лиц и ИП отменят с 1 января 2017 года»
12:14
Клерк
shiryaevpro прокомментировал материал «Объем электронных документов ежегодно растет в разы»
12:06
Аноним прокомментировал материал «Объем электронных документов ежегодно растет в разы»
11:53
Клерк
Natatalka прокомментировал материал «Спецобъект при УСН. Как налог обложили налогом»
11:50
Клерк
sunflower_tk прокомментировал материал «Расходы на доставку сотрудников до места работы можно учесть при расчете налога на прибыль»
11:44
Аноним прокомментировал материал «Роструд утвердил перечень нормативных актов, соблюдение которых может проверить трудинспекция»
11:42
еще
 