Инфляция в Москве в 2016 году достигла исторического минимума

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Инфляция в Москве в минувшем году снизилась до исторических минимумов, сообщает пресс-служба московского департамента экономической политики и развития.



Среднегодовая инфляция в столице по итогам 2016 года составила 7,8%, а ее динамика уменьшилась более чем в два раза, снизившись по сравнению с 2015 годом сразу на 8,8 процентных пункта, отмечается в сообщении.

Как пояснил руководитель департамента Максим Решетников, за прошедший год экономика Москвы сумела успешно адаптироваться к новым экономическим реалиям. Он также заметил, что инфляция в столице может продолжить снижение, пишет РИА Новости.



"Учитывая то, что в декабре 2016 года московская инфляция составила 6,2% к декабрю 2015 года, можно прогнозировать продолжение снижения инфляции в столице, что повышает уровень определенности для всех участников экономической деятельности и населения", – добавил Решетников.