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Почта России установила новое ПО в 17 200 отделениях по всей стране

26.01.17 12:31
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Почта России обновила 30 тыс. комплектов автоматизированных рабочих мест (АРМ). На новых рабочих местах в 17200 почтовых отделениях за 1,5 года установлена Единая автоматизированная система отделений почтовой связи (ЕАС ОПС). Она разработана Почтой России по принципу «единого окна» и заменяет более 15 различных программных продуктов, использовавшихся ранее.

Для установки нового оборудования в первую очередь выбирались почтовые отделения, расположенные в крупных городах с высоким траффиком клиентов. Обновление программного продукта уже затронуло 54 филиала предприятия. В частности, новое ПО установлено в 444 почтовых отделениях г. Москвы, уточнили в пресс-службе почтового оператора.

«Благодаря обновлению компьютерного парка значительно повысилась надежность оборудования рабочих мест, что позволяет нашим специалистам беспрерывно оказывать услуги клиентам. В комплексе с установкой нового программного обеспечения модернизация позволяет значительно ускорить время обслуживания. Для внедрения программы было организовано масштабное обучение операторов и начальников почтовых отделений. В 2017 году мы планируем обновление технического оборудования в аналогичном объеме», – отмечает заместитель генерального директора Почты России по информационным технологиям, развитию новых продуктов Сергей Емельченков.

Напомним, что Почта России приобрела в лизинг более 30 тысяч комплектов автоматизированных рабочих мест для почтовых отделений в марте 2016 года. Благодаря проведению аукциона в электронной форме предприятию удалось снизить цену относительно начальной почти на 50% и сэкономить на закупке 1,2 млрд рублей.

По словам экспертов, закупочная цена в 44 тысячи рублей за один комплект автоматизированного рабочего места в лизинг является на данный момент одним из лучших предложений для компании уровня Почты России. Комплект автоматизированного рабочего места (АРМ) включает системный блок, монитор, многофункциональное устройство, источник бесперебойного питания и сканер штрих-кода.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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