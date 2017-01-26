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Россияне поддерживают полный запрет на курение для лиц, родившихся после 2014 года

26.01.17 14:31
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Предложение Минздрава РФ запретить продажу сигарет людям, родившимся после 2014 г., поддержали 61% опрошенных россиян.

Таковы данные исследования, проведенного ВЦИОМ.

Доля курильщиков за год практически не изменилась: согласно данным последнего опроса это 32% граждан (в 2016 г. – 31%). Однако в этой группе объемы потребления сигарет велики: 19% сообщили, что выкуривают по пачке или более в день. Еще 10% опрошенных курят по несколько сигарет почти каждый день, 3% - две-три штуки в неделю/месяц. Вредной привычке в большей степени подвержены мужчины (курит почти каждый второй – 48%) и люди в возрасте 25-34 лет (44%). Около двух третей наших сограждан (67%), по их словам, не курят и в том числе 20% - это те, кто смог отказаться от сигарет (среди мужчин эта доля составляет 30%).

Несмотря на то, что, по данным опросов, курящих в нашей стране в последние годы стало меньше, более половины респондентов (54%) при ответе на вопрос о том, снизилось ли в целом потребление сигарет в нашей стране в последние четыре года, дали отрицательный ответ.

На этом фоне инициатива по введению полного запрета на продажу сигарет лицам, родившимся после 2014 г., получает широкую поддержку в обществе: за высказывались 61% опрошенных россиян, причем даже в группах курильщиков эта доля варьируется от 51 до 59%. Не поддержали инициативу Минздрава 36% опрошенных.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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