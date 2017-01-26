В Москве средняя сумма взятки за год выросла в 2,5 раза

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Количество выявленных в Москве коррупционных преступлений по итогам прошлого года выросло на 17%, средняя сумма взятки превысила два миллиона рублей, сообщил начальник столичного главка МВД Олег Баранов.

Всего, по его словам, за год столичные полицейские выявили более 8,8 тысячи преступлений в сфере экономики, пишет РИА Новости.



Число преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере или причинивших крупный ущерб, возросло почти на четверть (+24%), а преступлений коррупционной направленности стало больше на 17%, сказал Баранов на заседании коллегии.

"Количество задокументированных фактов получения взятки в особо крупном размере возросло более чем в 2,5 раза (на 154%)", — добавил начальник главка.



Средняя сумма взятки тоже увеличилась более чем в два с половиной раза, превысив два миллиона рублей, отметил он.

