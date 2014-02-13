Глава ВТБ24: население России за два года обеднело на 15%

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Глава ВТБ24 Михаил Задорнов заявил о резком ухудшении уровня жизни населения. Об этом он рассказал журналистам в рамках пресс-конференции.

«Средний россиянин стал беднее на 15%, чем в октябре 2014 года. Это за два года очень большое снижение уровня жизни», — сказал Задорнов.

Он также отметил, что реальные доходы населения в 2017 году вырастут на 2-3%.

«Чего мы ожидаем в 2017 году? Во-первых все-таки ожидаем, что будет небольшой рост реальных доходов, может быть, в пределах 2-3%. Поскольку существенно ниже инфляция в текущем году, запланирована индексация бюджетникам, запланированы повышения в заработной плате в целом ряде секторов и сокращение безработицы. Мы ожидаем, некое улучшение по сравнению с 2016 годом самоощущения людей и дополнительного спроса на кредиты, и дополнительных расходов», - цитирует RNS слова Задорнова.

В банковском секторе прирост просроченной задолженности по кредитов физлиц на 1 декабря 2016 года составил 3% (24 млрд руб.) по сравнению с приростом в 29% (196 млрд руб.) в 2015 году, указал глава ВТБ24.

«Сильно обедневшее население стало аккуратнее платить по кредитам», — заключил Задорнов.