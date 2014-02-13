Клерк.Ру
 

Глава ВТБ24: население России за два года обеднело на 15%

26.01.17 17:22
Просмотров: 

Глава ВТБ24 Михаил Задорнов заявил о резком ухудшении уровня жизни населения. Об этом он рассказал журналистам в рамках пресс-конференции.

«Средний россиянин стал беднее на 15%, чем в октябре 2014 года. Это за два года очень большое снижение уровня жизни», — сказал Задорнов.

Он также отметил, что реальные доходы населения в 2017 году вырастут на 2-3%.

«Чего мы ожидаем в 2017 году? Во-первых все-таки ожидаем, что будет небольшой рост реальных доходов, может быть, в пределах 2-3%. Поскольку существенно ниже инфляция в текущем году, запланирована индексация бюджетникам, запланированы повышения в заработной плате в целом ряде секторов и сокращение безработицы. Мы ожидаем, некое улучшение по сравнению с 2016 годом самоощущения людей и дополнительного спроса на кредиты, и дополнительных расходов», - цитирует RNS слова Задорнова.

В банковском секторе прирост просроченной задолженности по кредитов физлиц на 1 декабря 2016 года составил 3% (24 млрд руб.) по сравнению с приростом в 29% (196 млрд руб.) в 2015 году, указал глава ВТБ24.

«Сильно обедневшее население стало аккуратнее платить по кредитам», — заключил Задорнов.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Экономика России»
Банковские новости
 
Костин назвал срок ликвидации бренда ВТБ24
 
Новости директору
 
Программа импортозамещения помогла снизить бедность
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Экономика России»

Все семинары по теме Экономика России
Рубрики
еще
»
Мнения157
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Россиянам могут запретить называть детей нелепыми именами»
20:04
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Россиянам могут запретить называть детей нелепыми именами»
19:25
Клерк
yante прокомментировал материал «Россиянам могут запретить называть детей нелепыми именами»
19:24
Клерк
yante прокомментировал материал «В Москве средняя сумма взятки за год выросла в 2,5 раза»
19:22
Аноним прокомментировал материал «Пенсии с 1 февраля будут проиндексированы на 5,4%»
19:16
Клерк
Аня Амасова прокомментировал материал «Справка по форме 2-НДФЛ за 2016 год»
19:13
Аноним прокомментировал материал «Средняя месячная зарплата сотрудников ОАО «Газпром» составила 95 тысяч рублей»
19:05
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Россиянам могут запретить называть детей нелепыми именами»
19:04
Клерк
Nikost прокомментировал материал «Россиянам могут запретить называть детей нелепыми именами»
19:03
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «В Москве средняя сумма взятки за год выросла в 2,5 раза»
18:08
Клерк
Таня GH2 прокомментировал материал «Тест: Проверьте свои знания об УСН в 2017 году»
17:50
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Тест: Проверьте свои знания об УСН в 2017 году»
17:46
Клерк
Таня GH2 прокомментировал материал «Тест: Проверьте свои знания об УСН в 2017 году»
17:36
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Клерки не экономят бумагу»
17:34
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Мы тестируем онлайн-трансляции на Клерке»
17:33
Клерк
Таня GH2 прокомментировал материал «Клерки не экономят бумагу»
17:32
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Новости из налоговой инспекции: ИП с работниками вставать на учет как работодатели не должны»
17:29
Клерк
Таня GH2 прокомментировал материал «Мы тестируем онлайн-трансляции на Клерке»
17:27
Бухгалтер
ZloiBuhgalter прокомментировал материал «Россиянам могут запретить называть детей нелепыми именами»
17:25
Аноним прокомментировал материал «488-ФЗ: «контрольный» удар по бизнесу»
17:16
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Новости из налоговой инспекции: ИП с работниками вставать на учет как работодатели не должны»
17:13
Аноним прокомментировал материал «Инфляция в Москве в 2016 году достигла исторического минимума»
16:54
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «- Справка - расчет, представляемая при обращении за выделением средств на выплату страхового обеспечения»
16:53
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/21119@ от 08.11.2016»
16:50
Аноним прокомментировал материал «Бизнесмены жалуются на чрезмерное количество статотчетов»
16:37
Клерк
Olsama-3 прокомментировал материал «Клерки не экономят бумагу»
16:22
Клерк
katerina371 прокомментировал материал «Бизнесмены жалуются на чрезмерное количество статотчетов»
16:18
Аноним прокомментировал материал «- Справка - расчет, представляемая при обращении за выделением средств на выплату страхового обеспечения»
16:04
Аноним прокомментировал материал «488-ФЗ: «контрольный» удар по бизнесу»
15:44
Аноним прокомментировал материал «Бизнесмены жалуются на чрезмерное количество статотчетов»
15:41
Аноним прокомментировал материал «ЛЛД-БАНК»
15:40
Аноним прокомментировал материал «Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»»
15:21
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Новости из налоговой инспекции: ИП с работниками вставать на учет как работодатели не должны»
15:20
Клерк
Tatyana И прокомментировал материал «С 2018 года весь бизнес переведут на применение онлайн-ККТ»
15:19
Аноним прокомментировал материал «ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/21119@ от 08.11.2016»
15:02
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Справка по форме 2-НДФЛ за 2016 год»
15:01
еще
 