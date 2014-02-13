Клерк.Ру
 

Пенсия должна быть 30 тыс. рублей!

27.01.17 14:29
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На просьбу оценить приемлемый уровень своей будущей пенсии больше всего россиян (36,5%) ответили, что это — 20–30 тыс рублей. Такие данные в ходе опроса получили специалисты Российского государственного социального университета (РГСУ). Второй по популярности (28,1%) ответ — 15–20 тыс. рублей. Примерно каждый десятый (11,4%) опрошенный сообщил, что приемлемый уровень пенсии — 10–15 тыс. рублей. Меньше четверти людей (22,7%) хотели бы получать 30–40 тыс. рублей и более, передают «Известия».

Управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов поясняет, что на «приемлемость» пенсии влияет ее нынешний средний размер — чуть более 13 тыс. рублей. О влиянии на оценку ожиданий россиян размера фактической средней пенсии говорит и ректор РГСУ Наталья Починок.

— Люди исходят из этой величины и думают, что хорошо бы прибавили еще немного — и будет достаточно, — отметила она.

При этом эксперты указывают на то, что если посмотреть на оценки через призму коэффициента замещения от нынешних зарплат, то люди ориентируются на достаточно высокий показатель.

Сейчас, по данным Росстата, средняя зарплата по стране составляет 36,7 тыс. рублей, соответственно, коэффициент замещения — около 35,7%. При этом власти, устанавливая цели по этому показателю, ориентируются на рекомендации конвенции Международной организации труда. Документ указывает, что коэффициент замещения должен быть не менее 40% от уровня заработной платы (дохода) гражданина в трудоспособный период.

— На фоне размера средней зарплаты по стране ожидания по пенсии в размере 20–30 тыс. рублей выглядят вполне логичными и соответствуют довольно высокому коэффициенту замещения, — полагает Павел Митрофанов.

Частично на ожидания людей оказывает влияние и информация, что в некоторых странах пенсионеры могут получать до 80% от утраченного заработка. Однако, подчеркивает Наталья Починок, не нужно забывать, что в этих государствах, как правило, существует многоуровневая пенсионная система. И большую часть дохода на заслуженном отдыхе люди получают за счет добровольных накоплений. У нас пока люди сомневаются в том, что самостоятельная забота о собственной пенсии может иметь перспективы.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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1 мнение
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Аноним
, Рязань
У нас пока люди сомневаются в том, что самостоятельная забота о собственной пенсии может иметь перспективы.

 

...а государство с усердием, достойным лучшего применения, старательно убеждает их в этом своими действиями по "временной заморозке" пенсионный накоплений.
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