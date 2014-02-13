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Госдума отказалась продлять срок бесплатной приватизации квартир

27.01.17 16:27
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Госдума отклонила в первом чтении законопроекты, продлевающие на период после февраля 2017 года бесплатную приватизацию жилья. Согласно действующему законодательству возможность бесплатной приватизации жилых помещений прекращается с 1 марта 2017 года.

Дума поддержала законопроект «Единой России», пролонгирующий до 1 января 2020 года бесплатную приватизацию жилья только для отдельных категорий населения: для жителей Крыма и Севастополя и для граждан, подлежащих переселению из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передает RNS.

Законопроекты оппозиции о продлении бесплатной приватизации для всех граждан были отклонены.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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2 мнения
Клерк
gordana
, Йошкар-Ола
и для граждан, подлежащих переселению из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

 

Губа у депутатов не дура, чтобы граждане потом за свой счет снос и реконструкцию аварийного жилья оплачивали.
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