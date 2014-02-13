Стать «Ветераном труда» будет сложнее

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Минтруда предлагает изменить правила получения гражданами звания «Ветеран труда», наделив федеральные органы исполнительной власти правом предусматривать дополнительные требования к кандидатам.

— Например, федеральный орган исполнительной власти может предусмотреть, что в отношении руководителей учреждений, предприятий и иных организаций при решении вопроса об их награждении необходимо учитывать выполнение ими требований законодательства РФ, касающихся соблюдения условий по приему инвалидов на работу, — пояснили в пресс-службе ведомства «Известиям».

Согласно действующему законодательству, на звание «Ветеран труда» могут претендовать две категории граждан. Во-первых, награжденные орденом или медалью либо же удостоенные почетных званий СССР/РФ и имеющие рабочий стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет. Во-вторых, граждане, чья трудовая деятельность началась в несовершеннолетнем возрасте в годы Великой Отечественной войны, и те, кто имеет трудовой стаж от 40 лет для мужчин и от 35 лет для женщин.

Получившие звание «Ветеран труда» автоматически получают ряд льгот. Например, скидку в 50% при оплате коммунальных услуг, бесплатный проезд на всех видах городского транспорта, бесплатное обслуживание в системе здравоохранения и многое другое.