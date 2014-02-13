ФАС выступила против высоких тарифов «Мегафона» на роуминг

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На минувшей неделе Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ПАО «МегаФон» по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

Основанием для возбуждения дела послужило увеличение ПАО «МегаФон» с 12 декабря 2016 года базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям.

Повышение тарифов по разным направления составило от 20 до 2200% от ранее установленных. При этом иные операторы связи, которые находятся в сопоставимых условиях взаимодействия с иностранными операторами связи – роуминговыми партнерами, тарифы на услуги связи в роуминге не повышали, уточнили в пресс-службе ФАС.

Дело назначено к рассмотрению на 6 марта 2017 года.