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ФАС выступила против высоких тарифов «Мегафона» на роуминг

30.01.17 11:31
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На минувшей неделе Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ПАО «МегаФон» по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

Основанием для возбуждения дела послужило увеличение ПАО «МегаФон» с 12 декабря 2016 года базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям.

Повышение тарифов по разным направления составило от 20 до 2200% от ранее установленных. При этом иные операторы связи, которые находятся в сопоставимых условиях взаимодействия с иностранными операторами связи – роуминговыми партнерами, тарифы на услуги связи в роуминге не повышали, уточнили в пресс-службе ФАС.

Дело назначено к рассмотрению на 6 марта 2017 года.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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2 мнения
Клерк
bestiya7460
, Челябинск
и дальше то что? уменьшат стоимость на 3 копейки и все на том, ФАС вообще ненужный орган, сплошная имитация бурной деятельности...... 
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Аноним
, Москва
Я не совсем понял, в чем тут нарушение конкуренции. Потребители уйдут к Билайну и МТС, вот и будет борьба с повышением. А если совсем умные, то перейдут на скайпы и вайберы, ибо Wi-Fi еще никто не отменял и за бугром он, к счастью, не по паспорту.
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