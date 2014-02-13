ПФР завершил единовременную выплату 5 тысяч рублей всем пенсионерам

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Доставка единовременной выплаты в размере 5 тыс. рублей завершена всем пенсионерам, получающим пенсии по линии Пенсионного фонда. Единовременная выплата профинансирована в полном объеме на сумму 221,7 млрд рублей. Средства выплачены через все доставочные организации, включая «Почту России», Сбербанк и другие кредитные и почтовые организации по выбору пенсионеров, сообщает сегодня пресс-служба ПФР.



В то же время возможно неполучение единовременной выплаты в связи с личными обстоятельствами пенсионера, например отсутствием дома в период визита почтальона. Такие пенсионеры непременно получат единовременную выплату в следующий доставочный период. Как отмечают в Пенсионном фонде, такие случаи все же носят единичный характер. В целом единовременную выплату получили свыше 43,5 млн российских пенсионеров, неработающих и работающих.