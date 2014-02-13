Клерк.Ру
 

В России начинается эксперимент по маркировке лекарств

30.01.17 14:49
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Постановлением Правительства от 24 января 2017 года №62 принято решение о проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения.

Эксперимент является добровольным и проводится в рамках реализации приоритетного проекта «Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов». Продлится он с 1 февраля по 31 декабря 2017 года.

В рамках проекта предусматривается, что будет создана специальная автоматизированная система, позволяющая отслеживать все этапы движения продукции от производителя до аптеки, и любой человек с помощью специального прибора-сканера или своего смартфона прямо при покупке лекарства в аптеке сможет проверить его на легальность, передает «Интерфакс».

Дмитрий Медведев отметил, что, прежде чем вводить систему по всей стране, ее необходимо протестировать, а по итогам эксперимента принять решение об обязательности маркировки для всех участников этого рынка - производителей и торговых сетей.

Реализация проекта будет осуществляться совместно ФНС и Росздравнадзором.

"Речь идет о примерно 350 тысячах участников оборота: это около тысячи производителей - примерно половина отечественных, половина зарубежных, это около 100 тысяч медицинских учреждений и около 250 тысяч аптечных организаций", - уточнил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

По его словам, "на первом этапе системы пройдет период апробации, участие в системе будет добровольным в течение одного года".

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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1 мнение
Клерк
van1971
, Москва
Еще бы это были не пустышки, гомеопатия и препараты без подтвержденных результатов клинических исследований! Надо стремиться, чтобы продавались эффективные средства, а не рекламируемые дорогие плацебо в красивой упаковке.
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