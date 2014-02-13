Клерк.Ру
 

Депутаты предлагают проводить госзакупки молочной продукции у малых предприятий и ИП

30.01.17 15:32
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В Госдуму внесен проект федерального закона № 88454-7 «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства».

Законодательная инициатива направлена на стабилизацию ценовых колебаний на рынке сырого молока, значительный спрос на которое создают перерабатывающие предприятия. Законопроектом дополняется круг лиц, участвующих исключительно в государственных закупочных интервенциях, организациями и ИП, осуществляющими первичную или последующую промышленную переработку сельскохозяйственной продукции.

Дело в том, что в соответствии с законом круг лиц, участвующих в проведении государственных закупочных процедур ограничен. Сельскохозяйственными товаропроизводителями в Законе № 264 от 29 декабря 2006 года «О развитии сельского хозяйства» признаются организация, ИП, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую промышленную переработку, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельхозпроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем 70% за календарный год.

При этом для производителей молочной продукции также установлена доля дохода от её реализации не менее 70% за календарный год.

Депутаты подчеркивают, что в настоящее время такие организации практически отсутствуют: «таким образом, организации и ИП, осуществляющие исключительно первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, в том числе масла сливочного, молока сухого и молока сухого обезжиренного не из произведенного ими молока-сырья, не могут участвовать в закупочных интервенциях, регулируемых в соответствии со статьей 14 Закона № 264».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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2 мнения
Клерк
bestiya7460
, Челябинск
И так уже все под себя сгребли куда дальше то? Если бы у нас реально дали возможность свободно вздохнуть фермерству и поставили на место толстосумовых хозяев заводов, которые нормальное молоко в воду превращают и дерут с нас за это, а у нас только болтовня кругом....
Клерк
Natali Kr
, Ижевск
Когда я была маленькой и жила в Советском Союзе..... в деревне многие держали коров..... Утром и вечером по селу шла машина и хозяйки сдавали лишнее молоко. За которое тут же платили наличными (копейки по большому счету, но важен сам факт). А еще тем, кто сдал молока какой-то объем, колхоз что-то давал, то ли сено, то ли зерно..... короче на содержание коровы. Благодаря этому каждый второй двор в селе держал корову, иногда не одну. А сейчас я думаю, даже ИП сложно держать корову. Потому что ведро молока каждое утро у тебя никто не возьмет.  А корова она каждое утро дает молоко. и каждый вечер.  Но ведро. не тонну. Вот у меня и вопрос - чем заняться в деревне зимой, чтобы народ не пил? и как жить простому деревенскому жителю, не ИП - на какие такие шиши? 

Примечание
Как только около села бабушки закрыли молокозавод и ферму - село начало умирать и спиваться. Когда я была маленькой  - там была трехэтажная школа. В 2014 году в школу ходило 7 детей разного возраста.
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