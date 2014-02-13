Депутаты предлагают проводить госзакупки молочной продукции у малых предприятий и ИП

Просмотров:

В Госдуму внесен проект федерального закона № 88454-7 «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства».

Законодательная инициатива направлена на стабилизацию ценовых колебаний на рынке сырого молока, значительный спрос на которое создают перерабатывающие предприятия. Законопроектом дополняется круг лиц, участвующих исключительно в государственных закупочных интервенциях, организациями и ИП, осуществляющими первичную или последующую промышленную переработку сельскохозяйственной продукции.

Дело в том, что в соответствии с законом круг лиц, участвующих в проведении государственных закупочных процедур ограничен. Сельскохозяйственными товаропроизводителями в Законе № 264 от 29 декабря 2006 года «О развитии сельского хозяйства» признаются организация, ИП, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую промышленную переработку, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельхозпроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем 70% за календарный год.

При этом для производителей молочной продукции также установлена доля дохода от её реализации не менее 70% за календарный год.

Депутаты подчеркивают, что в настоящее время такие организации практически отсутствуют: «таким образом, организации и ИП, осуществляющие исключительно первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, в том числе масла сливочного, молока сухого и молока сухого обезжиренного не из произведенного ими молока-сырья, не могут участвовать в закупочных интервенциях, регулируемых в соответствии со статьей 14 Закона № 264».