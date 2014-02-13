Судебный пристав остановил взлетавший самолет, чтобы наложить на него арест

Просмотров:

Судебный пристав-исполнитель отдела по Прикубанскому округу г. Краснодара опечатал самолет.

На исполнение в Службу поступил документ о запрете эксплуатации легкого самолета АН-2.

Однако выяснилось, что гражданин, которому принадлежал самолет, продал его новому собственнику, который не удосужился поставить его на учет и местонахождение самолета было неизвестно. Однако судебному приставу-исполнителю пришлось провести целое минирасследованиеи установлено место дислокации АН-2 - небольшой частный аэродром в 25 километрах севернее г. Крымска, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Судебный пристав выехал на место действия, где «кукурузник» как раз готовился к взлету. Увидев судебных приставов, летчики попытались было ускориться, но это им не удалось. Представителю закона пришлось в прямом смысле слова забраться на крыло, чтобы не дать самолету подняться в небо.

Пилоты-нелегалы пустились в бега, а крылатая машина была опечатана и вручена на ответственное хранение директору аэродрома, который был официально предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 312 УК РФ (Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации). В настоящий момент решение суда исполнено и единственным так и не разрешенным вопросом является местонахождение собственника самолета.