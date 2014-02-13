Росстат:доля убыточных организаций снизилась на 1,4%

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В январе-ноябре 2016г., по оперативным данным, доля убыточных организаций по сравнению с соответствующим периодом 2015г. снизилась на 1,4 процентного пункта и составила 27,9%, сообщает Росстат.

В январе-ноябре 2016г., по оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил +10023,8 млрд.рублей (37,4 тыс. организаций получили прибыль в размере 11282,9 млрд.рублей, 14,4 тыс. организаций имели убыток на сумму 1259,1 млрд.рублей) и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 16,8%. В январе-ноябре 2015г. сальдированный финансовый результат (по сопоставимому кругу организаций) составил +8584,0 млрд.рублей.