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К 2018 году отдельные лекарства могут подорожать на 20%. Это произойдет после введения обязательной маркировки препаратов QR-кодами, подсчитали в Российской ассоциации аптечных сетей (РААС).

Напомним, пилотный проект по маркировке, призванный защитить фармацевтический рынок от контрафакта, стартует уже 1 февраля, а обязательными QR-коды на лекарствах планируется сделать с 1 января 2018 года.

Исполнительный директор РААС Нелли Игнатьева прокомментировала:

— На площадке локального производителя нами произведен предварительный расчет затрат, который показал, что цены на лекарства вырастут от 10–12% плюс затраты по всей товаропроводящей цепи, что вызовет рост цен в целом на 15–20%.

По ее словам, механизм нанесения двухмерного штрихового кода требует от производителя дополнительных затрат на новое оборудование. Например, для оптового и розничного звеньев требуется как минимум прибор для считывания QR-кода, а по всей товаропроводящей цепи — дополнительный штат сотрудников и программное обеспечение. Всё это, по мнению производителей, может привести к существенным затратам, передают «Известия».

В Росздраве уточнили, что в пилотном проекте примут участие 23 производителя лекарственных средств, 4 крупнейших фармацевтических дистрибутора, свыше 30 медицинских организаций и более 250 организаций розничной торговли лекарственными препаратами. Пилотный проект стартует в шести регионах: Москве и области, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Новгородской и Белгородской областях.

— На начальном этапе эксперимента маркировка охватит свыше 60 наименований лекарственных препаратов, в том числе 10 торговых наименований препаратов, предназначенных для лечения высокозатратных нозологий, и более 30 торговых наименований лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов, — отметили в Росздраве.

Эксперимент должен продлиться до конца года, а с 1 января 2018 года маркировка QR-кодами уже должна стать обязательной.

Между тем эксперты считают, что стоимость лекарственных препаратов в России не может увеличиться на 20%.

— 20% — это очень большая наценка, такой уже не существует даже в аптеках, в которых в конечном итоге продают препараты. На рынке существуют две сдерживающие составляющие. Первая — конкуренция. У нас большой доступ потребителей к лекарственным препаратам. Кроме того, в последнее время появилось много дженериков. Поэтому повышать цены на препараты будет невозможно – конкуренция будет сдерживать. А с другой стороны, существует покупательная способность, которая сейчас снизилась. И она тоже будет сдерживать цены, потому что если цены значительно повысятся, люди просто не будут покупать лекарства, — отметила Наталия Круглова, эксперт в области продаж и фармацевтики «Фора-Фарм».