Экономическая надежда покинула россиян

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42% жителей планеты верят, что 2017 год будет успешным с экономической точки зрения. Противоположного мнения придерживаются 22% респондентов по всем мире. Таким образом, глобальный индекс экономической надежды на наступивший год составил 20 п.п., что на 3 пункта ниже предыдущего значения. Таковы результаты глобального опроса, проведенного ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International/WIN в 69 странах мира, в том числе в России и Украине, где эксклюзивным представителем сети является исследовательский холдинг Ромир.

В России индекс экономической надежды за год сократился на 20 п.п., опустившись с 6 п.п. до -14 п.п. Доля экономических пессимистов в нашей стране (31%) почти вдвое превысила число оптимистов (17%). Таким образом, Россия оказалась на 33 месте в общем рейтинге, разделив свое место с Финляндией и ЮАР.

Как и в предыдущие годы, наиболее оптимистично настроены в экономическом плане развивающие страны во главе с БРИК. Самые же низкие показатели индекса экономической надежды уже который год фиксируются в развитых странах и особенно в Западной Европе.