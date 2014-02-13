В порядок проведения предварительных и периодических медосмотров внесут изменения

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Минздрав разместил сообщение о начале разработки проекта внесения изменений в Порядок прохождения предварительных и периодических медосмотров работниками-«вредниками». Речь идет о приложении №3 к Приказу МСЗСР от 12.04.2011 №302н.

В соответствии со статьей 213 ТК РФ работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (, а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний.

Минздрав намерен в целях сохранения здоровья работающих граждан сохранить преемственность медицинского наблюдения за работниками и лицами, поступающими на работу, между медицинскими организациями, к которым указанные граждане прикреплены на медицинское обеспечение, и медицинскими организациями, проводящими обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.

Кроме того, цель проекта - установление информационного взаимодействия между ФСС и медицинскими организациями, в которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры для выявления на ранних стадиях профессиональных заболеваний, и их профилактики.

Также необходимо усилить контроль со стороны Роспотребнадзора за процессом оценки условий труда в целях повышения качества проведения медицинских осмотров.

Планируется, что изменения, которые готовит Минздрав, вступят в силу с мая 2017 года.